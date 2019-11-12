警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月11日(月)付では11道府県で15人が新たに確認されています。なお、3件が過去発生分の計上となっています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。大阪府内で1日3件発生しています。
【北海道】1人
・新ひだか町(17:30頃)
道道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が死亡〔HTB〕
【山形県】1人
・鶴岡市(7日15:00過ぎ)
市道で乗用車と道路脇からの軽乗用車との出会頭衝突事故、軽乗用車の70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕
【茨城県】1人
・詳細不明
【埼玉県】2人
・坂戸市(10日16:10頃)
乗用車と歩行者の接触事故、70代男性が死亡〔埼玉県警〕
・狭山市(00:19頃)
国道16号線で乗用車とバイクの衝突事故、バイクの20代男性が搬送先の病院で死亡。乗用車は現場から逃走、1.8km先で発見も運転手が負傷した状態で病院搬送〔埼玉県警/NHK〕
【千葉県】2人
・酒々井町(5日13:44頃)
東関東自動車道酒々井PA付近で軽乗用車が道路脇の法面を乗り越えPA内の管理道路に転落事故、40代男性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕
・匝瑳市(05:53頃)
県道で軽乗用車と乗用車の右直衝突事故、軽乗用車の70代女性が搬送先の病院で死亡、乗用車の20代男性も負傷〔千葉県警/千葉日報〕
【滋賀県】1人
・愛荘町(09:10頃)
交差点で軽乗用車と自転車の接触事故、自転車の80代女性が搬送先の病院で死亡〔京都新聞〕
【大阪府】3人
・池田市(06:00前)
府道で大型トラックと自転車の接触事故、自転車の70代とみられる男性が搬送先の病院で死亡〔大阪府警/MBS〕
・大阪市生野区(昼)
バイク単独事故、1人死亡〔大阪府警〕
・堺市堺区(夜)
バイク単独事故、1人死亡〔大阪府警〕
【愛媛県】1人
・宇和島市(08:50頃)
市道交差点で軽乗用車と自転車の出会頭衝突事故、自転車の70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕
【高知県】1人
・詳細不明
【佐賀県】1人
・小城市(19:00頃)
県道信号交差点で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕
【沖縄県】1人
・宮古島市(17:30頃)
市道で自転車にトラック追突事故、自転車の80代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕