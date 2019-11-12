警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月11日(月)付では11道府県で15人が新たに確認されています。なお、3件が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。大阪府内で1日3件発生しています。

【北海道】1人

・新ひだか町(17:30頃)

道道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が死亡〔HTB〕

【山形県】1人

・鶴岡市(7日15:00過ぎ)

市道で乗用車と道路脇からの軽乗用車との出会頭衝突事故、軽乗用車の70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【茨城県】1人

・詳細不明

【埼玉県】2人

・坂戸市(10日16:10頃)

乗用車と歩行者の接触事故、70代男性が死亡〔埼玉県警〕

・狭山市(00:19頃)

国道16号線で乗用車とバイクの衝突事故、バイクの20代男性が搬送先の病院で死亡。乗用車は現場から逃走、1.8km先で発見も運転手が負傷した状態で病院搬送〔埼玉県警/NHK〕

【千葉県】2人

・酒々井町(5日13:44頃)

東関東自動車道酒々井PA付近で軽乗用車が道路脇の法面を乗り越えPA内の管理道路に転落事故、40代男性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

・匝瑳市(05:53頃)

県道で軽乗用車と乗用車の右直衝突事故、軽乗用車の70代女性が搬送先の病院で死亡、乗用車の20代男性も負傷〔千葉県警/千葉日報〕

【滋賀県】1人

・愛荘町(09:10頃)

交差点で軽乗用車と自転車の接触事故、自転車の80代女性が搬送先の病院で死亡〔京都新聞〕

【大阪府】3人

・池田市(06:00前)

府道で大型トラックと自転車の接触事故、自転車の70代とみられる男性が搬送先の病院で死亡〔大阪府警/MBS〕

・大阪市生野区(昼)

バイク単独事故、1人死亡〔大阪府警〕

・堺市堺区(夜)

バイク単独事故、1人死亡〔大阪府警〕

【愛媛県】1人

・宇和島市(08:50頃)

市道交差点で軽乗用車と自転車の出会頭衝突事故、自転車の70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【高知県】1人

・詳細不明

【佐賀県】1人

・小城市(19:00頃)

県道信号交差点で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【沖縄県】1人

・宮古島市(17:30頃)

市道で自転車にトラック追突事故、自転車の80代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕