11月11日(月)朝、宇和島市で交通死亡事故が発生し、愛媛県内での2019年交通事故死者は計36人、7月以降の下期4か月半弱で計18人と、上期総数と並びました。前年同期比では14人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は少なくとも18人と半数を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は16道県目となりました。

【愛媛県内での2019年交通事故死者数】(11月11日現在：速報値)

・ 1月：5人(±0) うち高齢者4人(＋2)

・ 2月：2人(－2) 2人(＋1)

・ 3月：2人(－2) 1人(－1)

・ 4月：1人(－3) 1人(－3)

・ 5月：5人(＋3) 4人(＋3)

・ 6月：3人(＋1) 2人(＋1)

・ 7月：6人(＋1) 2人(－1)

・ 8月：1人(－5) 0人(－4)

・ 9月：4人(＋1) 2人(±0)

・10月：4人(－3) -人(－6)

・11月：3人(－5) 2人

・8.75日に1人の割合(上期10.0日/下期7.44日)

・都道府県別：総数30位 増減数36位 増減率43位 人口10万人比25位

・年間死者数：2018年59人 17年78人 16年77人 15年78人 14年75人

うち高齢者： 38人 48人 46人 49人 46人