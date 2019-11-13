〔交通事故死者〕福島県で2019年50人に、2018年より47日遅く(11/12)

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11月12日(火)午前、福島市で交通死亡事故が発生し、福島県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。316日目での50人到達は2018年より47日、17年より32日、16年より118日、それぞれ遅く、前年同期比では12人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は29人と6割弱を占めています。
都道府県別での交通事故死者計50人到達は22都道府県目です。

【福島県内での2019年交通事故死者数】(11月12日現在：速報値)
・ 1月：5人(－3)　うち高齢者3人(－4)
・ 2月：9人(＋6)　　　　　　7人(＋5)
・ 3月：6人(－1)　　　　　　5人(＋2)
・ 4月：7人(±0)　　　　　　2人(－2)
・ 5月：2人(－2)　　　　　　2人(－1)
・ 6月：3人(－2)　　　　　　1人(－3)
・ 7月：3人(－3)　　　　　　0人(－4)
・ 8月：4人(－1)　　　　　　1人(－2)
・ 9月：6人(＋1)　　　　　　4人(＋2)
・10月：3人(－8)　　　　　　3人(－2)
・11月：2人(＋1)　　　　　　1人(＋1)

・6.32日に1人の割合(上期5.83日/下期7.10日)
・都道府県別：総数22位 増減数34位 増減率37位 人口10万人比25位
・年間死者数：2018年75人 17年68人 16年90人 15年77人 14年87人
　うち高齢者：　　　46人 　　37人 　　41人 　　43人 　　43人

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