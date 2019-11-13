11月12日(火)午前、福島市で交通死亡事故が発生し、福島県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。316日目での50人到達は2018年より47日、17年より32日、16年より118日、それぞれ遅く、前年同期比では12人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は29人と6割弱を占めています。

都道府県別での交通事故死者計50人到達は22都道府県目です。

【福島県内での2019年交通事故死者数】(11月12日現在：速報値)

・ 1月：5人(－3) うち高齢者3人(－4)

・ 2月：9人(＋6) 7人(＋5)

・ 3月：6人(－1) 5人(＋2)

・ 4月：7人(±0) 2人(－2)

・ 5月：2人(－2) 2人(－1)

・ 6月：3人(－2) 1人(－3)

・ 7月：3人(－3) 0人(－4)

・ 8月：4人(－1) 1人(－2)

・ 9月：6人(＋1) 4人(＋2)

・10月：3人(－8) 3人(－2)

・11月：2人(＋1) 1人(＋1)

・6.32日に1人の割合(上期5.83日/下期7.10日)

・都道府県別：総数22位 増減数34位 増減率37位 人口10万人比25位

・年間死者数：2018年75人 17年68人 16年90人 15年77人 14年87人

うち高齢者： 46人 37人 41人 43人 43人