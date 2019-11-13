11月12日(火)昼前、倉吉市で交通死亡事故が発生し、鳥取県内での2019年交通事故死者は計26人、7月以降の下期4か月半弱で計13人と、上期総数と並びました。前年同期比では8人増と2018年総数(20人)を既に上回っていて、うち65歳以上の高齢者は16人と6割超を占め、2018年総数(8人)から倍増しています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は17道県目となりました。

【鳥取県内での2019年交通事故死者数】(11月12日現在：速報値)

・ 1月：2人(±0) うち高齢者2人(＋1)

・ 2月：1人(＋1) 1人(＋1)

・ 3月：4人(±0) 2人(－1)

・ 4月：2人(＋1) 0人(±0)

・ 5月：0人(－1) 0人(－1)

・ 6月：4人(＋4) 2人(＋2) 14日～23日 多発警報

・ 7月：2人(＋2) 2人(＋2)

・ 8月：6人(＋4) 4人(＋4)

・ 9月：1人(－2) 1人(＋1)

・10月：2人(－1) 0人(－2)

・11月：2人(±0) 2人

・12.1日に1人の割合(上期13.9日/下期10.3日)

・都道府県別：総数42位 増減数4位 増減率2位 人口10万人比1位

・年間死者数：2018年20人 17年26人 16年17人 15年38人 14年34人

うち高齢者： 8人 17人 11人 21人 20人