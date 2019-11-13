11月12日(火)夜、久慈市で交通死亡事故が発生し、岩手県内での2019年交通事故死者は計44人、7月以降の下期4か月半弱で計22人と、上期総数と並びました。前年同期比では5人減となっていますが、下期だけでは3人増と増加傾向にあります。また、うち65歳以上の高齢者は30人と7割弱を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は18道県目となりました。

【岩手県内での2019年交通事故死者数】(11月12日現在：速報値)

・ 1月：2人(－8) うち高齢者1人(－2)

・ 2月：2人(－6) 1人(－6)

・ 3月：6人(±0) 6人(＋1)

・ 4月：3人(±0) 1人(－1)

・ 5月：6人(＋5) 4人(＋4)

・ 6月：3人(＋1) 1人(－1)

・ 7月：6人(＋3) 5人(＋3)

・ 8月：4人(－3) 1人(－6)

・ 9月：5人(＋1) 5人(＋2)

・10月：6人(＋4) 4人(＋3)

・11月：1人(－2) 1人

・7.18日に1人の割合(上期8.22日/下期6.13日)

・都道府県別：総数26位 増減数25位 増減率26位 人口10万人比9位

・年間死者数：2018年59人 17年61人 16年73人 15年80人 14年64人

うち高齢者： 40人 28人 49人 47人 36人