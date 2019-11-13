〔交通事故死者〕岩手県で2019年計44人に、下期135日目で上期総数に並ぶ(11/12)

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11月12日(火)夜、久慈市で交通死亡事故が発生し、岩手県内での2019年交通事故死者は計44人、7月以降の下期4か月半弱で計22人と、上期総数と並びました。前年同期比では5人減となっていますが、下期だけでは3人増と増加傾向にあります。また、うち65歳以上の高齢者は30人と7割弱を占めています。
都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は18道県目となりました。

【岩手県内での2019年交通事故死者数】(11月12日現在：速報値)
・ 1月：2人(－8)　うち高齢者1人(－2)
・ 2月：2人(－6)　　　　　　1人(－6)
・ 3月：6人(±0)　　　　　　6人(＋1)
・ 4月：3人(±0)　　　　　　1人(－1)
・ 5月：6人(＋5)　　　　　　4人(＋4)
・ 6月：3人(＋1)　　　　　　1人(－1)
・ 7月：6人(＋3)　　　　　　5人(＋3)
・ 8月：4人(－3)　　　　　　1人(－6)
・ 9月：5人(＋1)　　　　　　5人(＋2)
・10月：6人(＋4)　　　　　　4人(＋3)
・11月：1人(－2)　　　　　　1人

・7.18日に1人の割合(上期8.22日/下期6.13日)
・都道府県別：総数26位 増減数25位 増減率26位 人口10万人比9位
・年間死者数：2018年59人 17年61人 16年73人 15年80人 14年64人
　うち高齢者：　　　40人 　　28人 　　49人 　　47人 　　36人

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