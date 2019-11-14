警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月13日(水)付では7道県で10人が新たに確認されています。なお、1件が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。鳥取県で2日連続の発生となっています。

【北海道】2人

・留萌市(03:20頃)

国道233号線でトレーラーと路上横臥者の接触事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

・札幌市北区(17:40頃)

市道で乗用車と道路横断者の接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【宮城県】2人

・詳細不明

【静岡県】1人

・浜松市東区(1日04:44頃)

国道152号線で軽乗用車が道路脇の電柱に衝突事故、60代前半男性が搬送先の病院で死亡〔静岡県警〕

【愛知県】1人

・豊山町(07:30頃)

交差点でトラックと自転車の出会頭衝突事故、自転車の70代女性が搬送先の病院で死亡。トラック側に一時停止標識〔CTV〕

【広島県】1人

・大竹市(06:05頃)

市道交差点で乗用車と横断報道の歩行者との接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡。乗用車は現場から逃走、ひき逃げ事件として捜査、午後に20代男が警察署に出頭し逮捕〔NHK〕

【鳥取県】1人

・鳥取市(17:10頃)

国道482号線で軽乗用車と歩行者の接触事故、80代男性が死亡〔鳥取県〕

【福岡県】2人

・北九州市若松区(00:00過ぎ)

国道199号線で軽乗用車と路上横臥者の接触事故、別の乗用車とも接触し、60代後半男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

・芦屋町(夕方)

乗用車と歩行者の接触事故、70代1人死亡〔福岡県警〕