警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月13日(水)付では7道県で10人が新たに確認されています。なお、1件が過去発生分の計上となっています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。鳥取県で2日連続の発生となっています。
【北海道】2人
・留萌市(03:20頃)
国道233号線でトレーラーと路上横臥者の接触事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕
・札幌市北区(17:40頃)
市道で乗用車と道路横断者の接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕
【宮城県】2人
・詳細不明
【静岡県】1人
・浜松市東区(1日04:44頃)
国道152号線で軽乗用車が道路脇の電柱に衝突事故、60代前半男性が搬送先の病院で死亡〔静岡県警〕
【愛知県】1人
・豊山町(07:30頃)
交差点でトラックと自転車の出会頭衝突事故、自転車の70代女性が搬送先の病院で死亡。トラック側に一時停止標識〔CTV〕
【広島県】1人
・大竹市(06:05頃)
市道交差点で乗用車と横断報道の歩行者との接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡。乗用車は現場から逃走、ひき逃げ事件として捜査、午後に20代男が警察署に出頭し逮捕〔NHK〕
【鳥取県】1人
・鳥取市(17:10頃)
国道482号線で軽乗用車と歩行者の接触事故、80代男性が死亡〔鳥取県〕
【福岡県】2人
・北九州市若松区(00:00過ぎ)
国道199号線で軽乗用車と路上横臥者の接触事故、別の乗用車とも接触し、60代後半男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕
・芦屋町(夕方)
乗用車と歩行者の接触事故、70代1人死亡〔福岡県警〕