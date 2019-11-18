〔交通死亡事故多発警報〕6日間で3件4人、鳥取県で今年3回目の発令(11/18～/27)

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11月12日～17日の6日間に、倉吉市・鳥取市・北栄町で計3件4人の交通死亡事故が発生したことを受け、鳥取県交通対策協議会は18日、8月以来今年3回目となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、27日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。
なお17日現在、鳥取県内での2019年交通事故死者は計29人(前年同期比＋11)、うち65歳以上の高齢者は19人と2/3を占めています。

【鳥取県内での2019年交通事故死者数】(11月17日現在：速報値)
・ 1月：2人(±0)　うち高齢者2人(＋1)
・ 2月：1人(＋1)　　　　　　1人(＋1)
・ 3月：4人(±0)　　　　　　2人(－1)
・ 4月：2人(＋1)　　　　　　0人(±0)
・ 5月：0人(－1)　　　　　　0人(－1)
・ 6月：4人(＋4)　　　　　　2人(＋2) 14日～23日 警報
・ 7月：2人(＋2)　　　　　　2人(＋2)
・ 8月：6人(＋4)　　　　　　4人(＋4) 26日～9月4日 警報
・ 9月：1人(－2)　　　　　　1人(＋1)
・10月：2人(－1)　　　　　　0人(－2)
・11月：5人(＋3)　　　　　　5人

・11.1日に1人の割合(上期13.9日/下期8.75日)
・年間死者数：2018年20人 17年26人 16年17人 15年38人 14年34人
　うち高齢者：　　　 8人 　　17人 　　11人 　　21人 　　20人

※鳥取県における「交通死亡事故多発警報」発令基準
・7日間で3件以上の交通死亡事故が発生したとき
・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき

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