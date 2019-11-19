警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月15日(金)付では8都道府県で9人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・恵庭市(17:30頃)

市道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【青森県】1人

・弘前市(05:00過ぎ)

市道で軽トラックと新聞配達員の接触事故、60代後半女性が搬送先の病院で死亡〔青森県警/NHK〕

【千葉県】2人

・市原市(05:35頃)

市道で乗用車と道路横断者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

・富津市(05:43頃)

市道でトラックと歩行者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

【東京都】1人

・中央区(23:00過ぎ)

信号交差点でトラックが歩道に突入事故、運転していた40代とみられる男性が搬送先の病院で死亡、歩道を歩いていた60代後半女性も負傷〔NNN〕

【大阪府】1人

・茨木市(14日夜)

バイク単独事故、1人死亡〔大阪府警〕

【兵庫県】1人

・詳細不明

【岡山県】1人

・高梁市(夜)

市道で自転車が側溝に転落事故、50代男性が死亡〔岡山県警〕

【熊本県】1人

・熊本市南区(06:10頃)

国道57号線信号交差点でワゴン車とバイクの右直衝突事故、バイクの50代男性が搬送先の病院で死亡〔RKK〕