11月14日(木)夜、茨木市で交通死亡事故が発生し、大阪府内での2019年交通事故死者は計107人、7月以降の下期4か月半で計50人となりました。下期137日目での50人到達は上期(143日目)より6日早くなっています。なお18日(月)早朝、堺市西区で交通死亡事故が発生し、18日現在での死者は計108人(前年同期比－14)、うち65歳以上の高齢者は58人(＋3)と半数超を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、北海道(9/27)、千葉県(9/28)、愛知県(10/10)、兵庫県(10/23)、東京都(11/6)に次いで6都道府県目です。

【大阪府内での2019年交通事故死者数】(11月18日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－8) うち高齢者5人(－6)

・ 2月：13人(±0) 10人(＋5)

・ 3月：16人(＋6) 11人(＋7)

・ 4月： 6人(－3) 3人(＋1)

・ 5月： 9人(－1) 4人(＋2)

・ 6月： 6人(－4) 2人(－4)

・ 7月：13人(＋6) 5人(＋2)

・ 8月： 9人(±0) 4人(＋1)

・ 9月： 9人(－2) 5人(±0)

・10月：10人(－8) 4人(－6)

・11月：10人(±0) 5人(＋1)

・2.98日に1人の割合(上期3.17日/下期2.76日)

・都道府県別：総数6位 増減数35位 増減率28位 人口10万人比46位

・年間死者数：2018年147人 17年150人 16年161人 15年196人 14年143人

うち高齢者： 67人 66人 74人 78人 75人