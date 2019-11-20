警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月19日(火)付では9都県で12人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。高齢歩行者死亡事故が相次ぎました。

【秋田県】1人

・美郷町(17:50頃)

県道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【福島県】2人

・新地町(05:00過ぎ)

国道6号線で対向車線にはみ出した軽ワゴン車と大型トラックの正面衝突事故、軽ワゴン車後続のダンプカーも追突。軽ワゴン車の40代男性が死亡、大型トラックの30代男性運転手も負傷〔NHK〕

・郡山市(13:00前)

市道交差点で乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【東京都】2人

・詳細不明

【神奈川県】1人

・横浜市西区(18日20:45頃)

市道交差点で乗用車と歩行者の接触事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔神奈川新聞〕

【福井県】1人

・鯖江市(18:45頃)

国道417号線で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、80代男性が死亡〔FBC〕

【愛知県】2人

・みよし市(06:00過ぎ)

交差点で乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

・知多市(08:00前)

交差点でごみ運搬車と歩行者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔CTV〕

【兵庫県】1人

・神戸市中央区(18:35頃)

市道で乗用車と道路横断者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔神戸新聞〕

【香川県】1人

・坂出市(13:00前)

県道信号交差点で大型トラックと横断歩道の自転車との左折巻込事故、自転車の60代後半女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【鹿児島県】1人

・鹿児島市(07:20頃)

市道で軽貨物車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕