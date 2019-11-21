〔交通事故死者〕鹿児島県で2019年51人に、2018年より12日遅く(11/20)

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11月19日から20日にかけ、鹿児島市と南九州市で相次いで3件3人の交通死亡事故が発生し、鹿児島県内での2019年交通事故死者は計51人となりました。324日目での50人到達は2018年より12日、17年より45日、16年より14日、それぞれ遅く、前年同期比では1人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は31人と6割を占めています。
都道府県別での交通事故死者計50人到達は23都道府県目です。

【鹿児島県内での2019年交通事故死者数】(11月20日現在：速報値)
・ 1月：3人(－7)　うち高齢者0人(－6)
・ 2月：3人(±0)　　　　　　1人(＋1)
・ 3月：6人(＋3)　　　　　　4人(＋2)
・ 4月：4人(－1)　　　　　　2人(－2)
・ 5月：5人(＋2)　　　　　　4人(＋3)
・ 6月：7人(＋5)　　　　　　3人(＋2)
・ 7月：5人(－4)　　　　　　2人(－4)
・ 8月：4人(－2)　　　　　　4人(＋1)
・ 9月：5人(＋3)　　　　　　5人(＋4)
・10月：4人(－2)　　　　　　3人(－2)
・11月：5人(＋2)　　　　　　3人

・6.35日に1人の割合(上期6.46日/下期6.21日)
・都道府県別：総数23位 増減数16位 増減率17位 人口10万人比18位
・年間死者数：2018年64人 17年66人 16年65人 15年77人 14年94人
　うち高齢者：　　　39人 　　42人 　　41人 　　52人 　　58人

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