11月19日から20日にかけ、鹿児島市と南九州市で相次いで3件3人の交通死亡事故が発生し、鹿児島県内での2019年交通事故死者は計51人となりました。324日目での50人到達は2018年より12日、17年より45日、16年より14日、それぞれ遅く、前年同期比では1人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は31人と6割を占めています。

都道府県別での交通事故死者計50人到達は23都道府県目です。

【鹿児島県内での2019年交通事故死者数】(11月20日現在：速報値)

・ 1月：3人(－7) うち高齢者0人(－6)

・ 2月：3人(±0) 1人(＋1)

・ 3月：6人(＋3) 4人(＋2)

・ 4月：4人(－1) 2人(－2)

・ 5月：5人(＋2) 4人(＋3)

・ 6月：7人(＋5) 3人(＋2)

・ 7月：5人(－4) 2人(－4)

・ 8月：4人(－2) 4人(＋1)

・ 9月：5人(＋3) 5人(＋4)

・10月：4人(－2) 3人(－2)

・11月：5人(＋2) 3人

・6.35日に1人の割合(上期6.46日/下期6.21日)

・都道府県別：総数23位 増減数16位 増減率17位 人口10万人比18位

・年間死者数：2018年64人 17年66人 16年65人 15年77人 14年94人

うち高齢者： 39人 42人 41人 52人 58人