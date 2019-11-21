警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月20日(水)付では10都県で11人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。鹿児島県で2日間に3件、福井県でも2日連続発生しています。

【茨城県】1人

・詳細不明

【埼玉県】1人

・羽生市(06:42頃)

市道で乗用車と道路横断者の接触事故、90代男性が死亡〔埼玉県警/埼玉新聞〕

【千葉県】1人

・千葉市稲毛区(19日03:41頃)

国道16号線でトラックと道路横断者の接触事故、19歳女性が搬送先の病院で死亡。トラックは現場から逃走、ひき逃げ事件として捜査、20日朝に50代男を逮捕〔千葉県警/NHK〕

【東京都】1人

・詳細不明

【神奈川県】1人

・横浜市中区(19日09:50頃)

市道で車両誘導員とキャリアカーの接触事故、60代前半男性が死亡〔神奈川新聞〕

【福井県】1人

・若狭町(01:30過ぎ)

国道27号線でトラックと道路横断者の接触事故、90代女性が搬送先の病院で死亡〔FBC〕

【兵庫県】1人

・詳細不明

【岡山県】1人

・美作市(09:30頃)

中国自動車道でトラックと道路作業員の接触事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔岡山県警/山陽新聞〕

【宮崎県】1人

・串間市(19日21:00頃)

国道220号線信号交差点で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、60代後半女性が搬送先の病院で死亡〔UMK〕

【鹿児島県】2人

・南九州市(05:00前)

県道で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、60代後半男性が搬送先の病院で死亡〔MBC〕

・鹿児島市(14:00前)

県道信号交差点で大型トラックと横断歩道の歩行者との接触事故、18歳男性が搬送先の病院で死亡〔MBC〕