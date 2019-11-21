11月20日(水)朝、美作市の中国自動車道で交通死亡事故が発生し、岡山県内での交通事故死者が2019年計68人となり、324日目で2018年の年間総数と同数に達しました。前年同期比では9人増と都道府県別で増加数ワースト4位、うち65歳以上の高齢者は1人減の30人となっています。

都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)、鳥取県(8/26)、徳島県(9/21)、高知県(10/27)、大分県(11/7)、島根県(11/10)に次いで7県目です。

【岡山県内での2019年交通事故死者数】(11月20日現在：速報値)

・ 1月：11人(＋6) うち高齢者8人(＋6)

・ 2月： 4人(±0) 1人(－1)

・ 3月： 4人(－5) 0人(－5)

・ 4月： 8人(＋6) 2人(＋2)

・ 5月： 2人(－3) 1人(－2)

・ 6月： 7人(±0) 4人(＋1)

・ 7月： 4人(±0) 3人(＋1)

・ 8月： 5人(－1) 2人(－3)

・ 9月： 6人(－5) 0人(－5)

・10月：13人(＋12) 7人(＋7) 19日～28日 多発警報

・11月： 4人(－1) 2人(－2)

・4.76日に1人の割合(上期5.02日/下期4.46日)

・都道府県別：総数15位 増減数4位 増減率9位 人口10万人比10位

・年間死者数：2018年68人 17年97人 16年79人 15年87人 14年90人

うち高齢者： 38人 54人 50人 53人 58人