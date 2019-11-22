11月22日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは31県、注意発表レベルは0県、警報発表レベルは0県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は1.84（先週比プラス0.8ポイント）でした。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは北海道（4.6：流行入りレベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2019年第46週 11月11日～11月17日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/46influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/45influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週0県(先週0県)

注意発表Lv：今週0県(先週0県)

流行入りLv：今週31県(先週17県)

流行Lv未満：今週16県(先週30県)

定点あたり報告数：増加(△)41県／減少(▼)4県／変動なし2県

【各県の流行状況】

全国 ：流行入りLv〈…〉先1.03-今1.84(△0.8)

北海道 ：流行入りLv〈…〉先2.00-今4.60(△2.6)

青森県 ：流行入りLv〈…〉先2.48-今2.94(△0.5)

岩手県 ：流行入りLv〈…〉先1.32-今1.86(△0.5)

宮城県 ：流行入りLv【↑】先0.80-今2.16(△1.4)

秋田県 ：流行入りLv【↑】先0.67-今3.67(△3.0)

山形県 ：流行入りLv【↑】先0.80-今2.37(△1.6)

福島県 ：流行入りLv〈…〉先1.16-今2.10(△0.9)

茨城県 ：流行入りLv〈…〉先1.13-今1.38(△0.3)

栃木県 ：流行入りLv【↑】先0.76-今1.01(△0.3)

群馬県 ：流行Lv未満〈…〉先0.30-今0.90(△0.6)

埼玉県 ：流行入りLv【↑】先0.45-今1.04(△0.6)

千葉県 ：流行入りLv【↑】先0.97-今2.00(△1.0)

東京都 ：流行入りLv〈…〉先1.11-今2.01(△0.9)

神奈川県：流行入りLv〈…〉先1.11-今2.58(△1.5)

新潟県 ：流行入りLv〈…〉先1.61-今2.14(△0.5)

富山県 ：流行入りLv【↑】先0.48-今3.00(△2.5)

石川県 ：流行入りLv【↑】先1.00-今3.04(△2.0)

福井県 ：流行入りLv【↑】先0.68-今1.54(△0.9)

山梨県 ：流行Lv未満〈…〉先0.83-今0.78(▼-0.05)

長野県 ：流行入りLv【↑】先0.52-今1.30(△0.8)

岐阜県 ：流行入りLv【↑】先0.69-今1.67(△1)

静岡県 ：流行入りLv〈…〉先1.11-今1.14(△0.03)

愛知県 ：流行入りLv【↑】先0.80-今1.92(△1.1)

三重県 ：流行Lv未満〈…〉先0.11-今0.33(△0.2)

滋賀県 ：流行Lv未満〈…〉先0.27-今0.40(△0.1)

京都府 ：流行Lv未満〈…〉先0.38-今0.72(△0.3)

大阪府 ：流行Lv未満〈…〉先0.46-今0.84(△0.4)

兵庫県 ：流行Lv未満〈…〉先0.25-今0.42(△0.2)

奈良県 ：流行Lv未満〈…〉先0.56-今0.87(△0.3)

和歌山県：流行Lv未満〈…〉先0.27-今0.76(△0.5)

鳥取県 ：流行Lv未満〈…〉先0.07-今0.07(＝0)

島根県 ：流行Lv未満〈…〉先0.37-今0.34(▼-0.03)

岡山県 ：流行Lv未満〈…〉先0.35-今0.56(△0.2)

広島県 ：流行入りLv〈…〉先1.73-今2.89(△1.2)

山口県 ：流行入りLv【↑】先0.94-今1.58(△0.6)

徳島県 ：流行Lv未満〈…〉先0.38-今0.62(△0.2)

香川県 ：流行Lv未満〈…〉先0.26-今0.38(△0.1)

愛媛県 ：流行入りLv【↑】先0.87-今1.03(△0.2)

高知県 ：流行Lv未満〈…〉先0.31-今0.15(▼-0.2)

福岡県 ：流行入りLv〈…〉先2.03-今3.23(△1.2)

佐賀県 ：流行入りLv〈…〉先1.33-今1.36(△0.03)

長崎県 ：流行入りLv〈…〉先2.31-今3.63(△1.3)

熊本県 ：流行入りLv〈…〉先1.80-今2.61(△0.8)

大分県 ：流行Lv未満〈…〉先0.43-今0.43(＝0)

宮崎県 ：流行入りLv〈…〉先1.31-今2.03(△0.7)

鹿児島県：流行入りLv〈…〉先2.66-今3.71(△1.1)

沖縄県 ：流行入りLv〈…〉先4.45-今2.57(▼-1.9)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html