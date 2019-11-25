警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月24日(日)付では9県で10人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。山形県村山市で1日2件2人連続発生しました。村山市では2018年11月以降、交通死亡事故は約1年間発生していませんでしたが、11月2日の発生を含め、今月だけで3件3人に達しています。

【山形県】2人

・村山市(01:30過ぎ)

国道13号線信号交差点で信号停止中の軽トラックに乗用車追突事故、軽トラックは前の乗用車にも衝突、軽トラックの70代男性が搬送先の病院で死亡、乗用車2台の計3人負傷〔NHK〕

・村山市(17:00頃)

市道で自転車に軽トラック追突事故、自転車の60代後半男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【福島県】1人

・福島市(23日10:00過ぎ)

JR奥羽本線踏切で列車(山形新幹線)と歩行者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【神奈川県】1人

・平塚市(02:00前)

2人乗りバイク単独横転事故、19歳少年が死亡、17歳少女が意識不明の重体〔JNN〕

【愛知県】1人

・一宮市(23日23:10頃)

県道でトラックと横断歩道の自転車との接触事故、対向車線の乗用車とも接触、自転車の60代前半女性が搬送先の病院で死亡〔CTV〕

【兵庫県】1人

・姫路市(23日11:30頃)

市道で乗用車と自転車の接触事故、自転車の80代女性が搬送先の病院で死亡〔神戸新聞〕

【鳥取県】1人

・詳細不明

【香川県】1人

・坂出市(15:00過ぎ)

県道(さぬき浜街道)で対向車線にはみ出した軽乗用車と乗用車の正面衝突事故、軽乗用車を運転していた80代男性が搬送先の病院で死亡、男性の70代妻と乗用車の女性3人も負傷〔NHK〕

【高知県】1人

・室戸市(15:30過ぎ)

国道55号線で3人乗りの乗用車が道路脇のガードレールに衝突事故、助手席の90代男性が搬送先の病院で死亡、孫夫婦も負傷〔NHK〕

【長崎県】1人

・諫早市(04:00前)

国道207号線でバイクと歩行者の接触事故、70代とみられる女性が搬送先の病院で死亡〔KTN〕