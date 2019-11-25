11月21日(木)、蓮田市と越谷市で相次いで交通死亡事故が発生し、埼玉県内での2019年交通事故死者は計111人、7月以降の下期4か月半強で計50人となりました。下期144日目での50人到達は上期(137日目)より7日遅くなっています。24日現在、前年同期比－46は都道府県別で最も減少していて、うち65歳以上の高齢者は51人(－23)となっています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、北海道(9/27)、千葉県(9/28)、愛知県(10/10)、兵庫県(10/23)、東京都(11/6)、大阪府(11/14)、神奈川県(11/15)に次いで8都道府県目です。

【埼玉県内での2019年交通事故死者数】(11月24日現在：速報値)

・ 1月：14人(－3) うち高齢者9人(±0)

・ 2月： 9人(－11) 5人(－5)

・ 3月：10人(－8) 5人(－6)

・ 4月：14人(－2) 7人(＋1)

・ 5月： 6人(－3) 5人(＋2)

・ 6月： 8人(－1) 4人(＋1)

・ 7月： 7人(－7) 1人(－2)

・ 8月：12人(－6) 5人(－3)

・ 9月：10人(＋1) 2人(－2)

・10月：12人(－7) 4人(－9)

・11月： 9人(＋1) 4人(±0)

・2.95日に1人の割合(上期2.96日/下期2.94日)

・都道府県別：総数7位 増減数47位 増減率44位 人口10万人比44位

・年間死者数：2018年175人 17年177人 16年151人 15年177人 14年173人

うち高齢者： 83人 95人 86人 81人 78人