11月25日(月)夕方、松阪市で交通死亡事故が発生し、三重県内での2019年交通事故死者は計68人、7月以降の下期5か月弱で計34人と、上期総数と並びました。前年同期比では－4となっていますが、下期だけでは±0と増加傾向にあります。また、うち65歳以上の高齢者は37人と半数超を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は21都道県目となりました。

【三重県内での2019年交通事故死者数】(11月25日現在：速報値)

・ 1月：6人(－2) うち高齢者2人(－4)

・ 2月：5人(－3) 3人(－3)

・ 3月：4人(＋1) 4人(＋1)

・ 4月：4人(－5) 0人(－8)

・ 5月：7人(＋4) 3人(＋2)

・ 6月：8人(＋1) 5人(＋1)

・ 7月：6人(－7) 4人(－3)

・ 8月：8人(＋2) 6人(＋1)

・ 9月：8人(＋4) 5人(＋4)

・10月：6人(＋2) 0人(－4)

・11月：6人(－1) 5人

・4.83日に1人の割合(上期5.32日/下期4.35日)

・都道府県別：総数16位 増減数21位 増減率21位 人口10万人比7位

・年間死者数：2018年87人 17年86人 16年100人 15年87人 14年112人

うち高齢者： 57人 37人 52人 52人 57人