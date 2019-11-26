11月24日(日)昼、坂出市で交通死亡事故が発生し、香川県内での交通事故死者が2019年計44人となり、328日目で2018年の年間総数と同数に達しました。25日現在、前年同期比では9人増と都道府県別で増加数ワースト4位、うち65歳以上の高齢者は22人と半数を占めています。

都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)、鳥取県(8/26)、徳島県(9/21)、高知県(10/27)、大分県(11/7)、島根県(11/10)、岡山県(11/20)に次いで8県目です。

【香川県内での2019年交通事故死者数】(11月25日現在：速報値)

・ 1月： 6人(＋3) うち高齢者3人(＋2)

・ 2月： 3人(－2) 1人(－4)

・ 3月： 1人(－1) 1人(－1)

・ 4月： 3人(－2) 1人(－3)

・ 5月： 0人(－3) 0人(－1)

・ 6月： 6人(＋5) 4人(＋4)

・ 7月： 2人(－1) 1人(－1)

・ 8月： 4人(±0) 2人(±0)

・ 9月：10人(＋7) 3人(＋1)

・10月： 6人(＋2) 3人(±0)

・11月： 3人(＋1) 3人(＋2)

・7.47日に1人の割合(上期9.52日/下期5.92日)

・都道府県別：総数26位 増減数4位 増減率6位 人口10万人比3位

・年間死者数：2018年44人 17年48人 16年61人 15年52人 14年52人

うち高齢者： 28人 28人 40人 33人 33人