気象庁によると、26日15:09頃、瀬戸内海中部を震源とするM4.5の地震があり、愛媛県今治市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：11月26日15:09頃

・震源地 ：瀬戸内海中部(北緯34.1度、東経133.1度)

・震源の深さ：約10km

・地震の規模：M4.5(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・愛媛県 ：今治市宮窪町＊

【震度3】

・愛媛県 ：今治市南宝来町二丁目、今治市朝倉北＊、今治市波方町＊、今治市大西町＊、今治市菊間町＊、今治市吉海町＊、今治市上浦町＊、今治市大三島町＊、今治市伯方町＊、西条市周布＊、西条市新田＊、上島町魚島＊、上島町弓削＊

・岡山県 ：岡山北区御津金川＊、浅口市天草公園、浅口市鴨方町＊、浅口市金光町＊、里庄町里見＊

・広島県 ：呉市豊町＊、三原市円一町、三原市館町＊、三原市本郷南＊、三原市久井町＊、尾道市瀬戸田町＊、大崎上島町中野＊、大崎上島町木江＊、大崎上島町東野＊

・香川県 ：観音寺市坂本町、観音寺市豊浜町＊、三豊市高瀬町＊、三豊市詫間町＊、三豊市三野町＊、綾川町山田下＊、綾川町滝宮＊、多度津町家中