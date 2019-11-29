11月28日(木)昼過ぎ、時津町で交通死亡事故が発生し、長崎県内での2019年交通事故死者は計30人、7月以降の下期5か月弱で計15人と、上期総数と並びました。前年同期比－4、うち65歳以上の高齢者は13人となっています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は22都道県目となりました。

【長崎県内での2019年交通事故死者数】(11月28日現在：速報値)

・ 1月：2人(－2) うち高齢者0人(－3)

・ 2月：1人(－1) 0人(±0)

・ 3月：7人(＋6) 4人(＋3)

・ 4月：0人(－3) 0人(－1)

・ 5月：4人(±0) 2人(＋1)

・ 6月：1人(－2) 0人(－1)

・ 7月：1人(－3) 0人(－2)

・ 8月：4人(－2) 1人(±0)

・ 9月：0人(－2) 0人(－2)

・10月：6人(＋3) 3人(＋2)

・11月：4人(＋2) 3人(＋1)

・11.0日に1人の割合(上期12.0日/下期10.0日)

・都道府県別：総数37位 増減数22位 増減率27位 人口10万人比37位

・年間死者数：2018年36人 17年47人 16年41人 15年45人 14年49人

うち高齢者： 17人 35人 30人 31人 28人