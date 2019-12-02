11月30日(土)に松戸市と白井市でそれぞれ交通死亡事故が発生し(いずれも計上は12月1日付)、千葉県内で2019年計150人となりました。334日目での150人到達は2018年より28日、16年より29日、それぞれ遅く、17年より24日早くなっています。12月1日現在、前年同期比－17も、都道府県別で総数ワーストとなっています。特に7月以降の下期では前年比＋6と増加傾向にあります。また、うち65歳以上の高齢者は78人(－9)と過半数を占めています。

【千葉県内での2019年交通事故死者数】(12月1日現在：速報値)

・ 1月：18人(－2) うち高齢者10人(－5)

・ 2月：12人(±0) 7人(＋2)

・ 3月：18人(－3) 11人(±0)

・ 4月： 7人(－1) 4人(－1)

・ 5月： 6人(－9) 5人(－4)

・ 6月： 7人(－8) 4人(－3)

・ 7月：16人(＋6) 5人(＋2)

・ 8月：15人(＋5) 3人(－1)

・ 9月：20人(±0) 11人(＋3)

・10月：14人(－3) 8人(＋1)

・11月：15人(－4) 9人(－4)

・12月： 2人(＋2) 1人(＋1)

・2.23日に1人の割合(上期2.70日/下期1.85日)

・都道府県別：総数1位 増減数39位 増減率25位 人口10万人比33位

・年間死者数：2018年186人 17年154人 16年185人 15年180人 14年182人

うち高齢者： 97人 74人 99人 98人 95人

【都道府県別ワースト3】年間［上期／下期］(12月1日現在：速報値)

＜総数＞

1位：150人 千葉県(－17) ［68人 千葉県(－23) ／87人 北海道(＋20)］

2位：142人 愛知県(－28) ［67人 神奈川県(－4)／82人 愛知県(＋7)・千葉県(＋6)］

3位：140人 北海道(＋11) ［61人 埼玉県(－28) ／68人 兵庫県(－1)］

＜増減数＞

1位：＋21 滋賀県(55人) ［＋20 滋賀県(36人)／＋20 北海道(87人)］

2位：＋13 鳥取県(30人) ［＋10 京都府(26人)／＋ 8 香川県(25人)・沖縄県(20人)・鳥取県(17人)］

3位：＋11 北海道(140人) ［＋ 9 徳島県(22人)／＋ 7 愛知県(82人)・宮城県(30人)・高知県(20人)］

＜増減率＞

1位：鳥取県(76.5％) ［滋賀県(125％)／鳥取県(88.9％)］

2位：滋賀県(61.8％) ［徳島県(69.2％)／沖縄県(66.7％)］

3位：高知県(28％) ［京都府・鳥取県(62.5％)／高知県(53.9％)］

＜10万人比＞(総務省統計局人口推計2018/10/01現在)

1位：鳥取県〈5.36人〉［徳島県〈2.99人〉／鳥取県〈3.04人〉］

2位：徳島県〈4.76人〉［滋賀県〈2.55人〉／高知県〈2.83人〉］

3位：香川県〈4.57人〉［栃木県〈2.36人〉／香川県〈2.6人〉］