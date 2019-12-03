気象庁によると、3日10:18頃、茨城県南部を震源とするM4.7の地震があり、栃木県栃木市・佐野市・下野市、群馬県桐生市・伊勢崎市・太田市・千代田町・大泉町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：12月3日10:18頃
・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経139.8度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：栃木県南部、群馬県南部
・震度3 ：茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、群馬県北部、埼玉県北部、埼玉県南部、埼玉県秩父、千葉県北西部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・栃木県 ：栃木市、佐野市、下野市
・群馬県 ：桐生市、伊勢崎市、太田市、千代田町、大泉町
【震度3】
・栃木県 ：宇都宮市、足利市、鹿沼市、日光市、小山市、上三川町、芳賀町、壬生町、高根沢町
・群馬県 ：前橋市、沼田市、館林市、渋川市、みどり市、吉岡町、東吾妻町、片品村、板倉町、群馬明和町、邑楽町
・茨城県 ：土浦市、茨城古河市、結城市、常陸大宮市、筑西市、桜川市、城里町
・埼玉県 ：熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、滑川町、ときがわ町、皆野町、長瀞町、埼玉美里町、宮代町
・千葉県 ：野田市