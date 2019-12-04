気象庁によると、4日10:38頃、茨城県北部を震源とするM4.8の地震があり、茨城県日立市・土浦市・常総市・常陸太田市・笠間市・城里町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：12月4日10:38頃

・震源地 ：茨城県北部(北緯36.8度、東経140.6度)

・震源の深さ：約10km

・地震の規模：M4.8(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：日立市助川小学校＊、土浦市常名、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市大中町＊、笠間市笠間＊、城里町小勝＊

【震度3】

・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市十王町友部＊、日立市役所＊、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、龍ケ崎市役所＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、牛久市中央＊、つくば市天王台＊、つくば市研究学園＊、つくば市小茎＊、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、筑西市舟生、筑西市門井＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市山＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、鉾田市汲上＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、東海村東海＊、大子町池田＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊

・福島県 ：いわき市錦町＊、白河市郭内、棚倉町棚倉中居野、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市中里町＊、栃木市旭町、鹿沼市晃望台＊、那須烏山市中央、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、栃木那珂川町小川＊

・群馬県 ：伊勢崎市西久保町＊、渋川市赤城町＊

・埼玉県 ：春日部市金崎＊、吉川市きよみ野＊、宮代町笠原＊

・千葉県 ：野田市鶴奉＊、野田市東宝珠花＊、成田国際空港、柏市旭町、柏市柏＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、富里市七栄＊、香取市役所＊、香取市仁良＊