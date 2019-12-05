警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月4日(水)付では9都県で10人が新たに確認されています。なお、1件が過去発生分の計上となっています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。
【埼玉県】1人
・富士見市(07:21頃)
バイク同士の衝突事故、40代男性が死亡〔埼玉県警〕
【東京都】1人
・新宿区(18:35頃)
信号交差点で信号停止中のハイヤーに回送中の観光バスが追突事故、ハイヤーの50代男性が死亡〔共同〕
【神奈川県】1人
・詳細不明
【新潟県】1人
・詳細不明
【富山県】1人
・富山市(14:10頃)
市道交差点で大型トラックと軽ワゴンの出会頭衝突事故、軽ワゴン助手席の70代女性が死亡、運転していた60代後半女性も負傷。軽ワゴン側に一時停止標識〔富山県警/KNB〕
【岐阜県】1人
・下呂市
軽乗用車と乗用車の衝突事故、軽乗用車の30代女性が死亡〔岐阜県警〕
【兵庫県】1人
・丹波市(2日14:00頃)
国道175号線でトラックが道路脇の川に転落事故、70代男性が死亡〔兵庫県警〕
【島根県】1人
・松江市(22:00頃)
国道431号線でトラックと歩行者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔島根県警/NHK〕
【沖縄県】2人
・豊見城市(01:50頃)
市道でバイクがゲートの支柱に衝突事故、10代後半男子高校生が搬送先の病院で死亡〔琉球新報〕
・名護市(10:40頃)
県道で対向車線にはみ出した軽ワゴンと観光バスの正面衝突事故、軽ワゴンの70代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕