警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月4日(水)付では9都県で10人が新たに確認されています。なお、1件が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【埼玉県】1人

・富士見市(07:21頃)

バイク同士の衝突事故、40代男性が死亡〔埼玉県警〕

【東京都】1人

・新宿区(18:35頃)

信号交差点で信号停止中のハイヤーに回送中の観光バスが追突事故、ハイヤーの50代男性が死亡〔共同〕

【神奈川県】1人

・詳細不明

【新潟県】1人

・詳細不明

【富山県】1人

・富山市(14:10頃)

市道交差点で大型トラックと軽ワゴンの出会頭衝突事故、軽ワゴン助手席の70代女性が死亡、運転していた60代後半女性も負傷。軽ワゴン側に一時停止標識〔富山県警/KNB〕

【岐阜県】1人

・下呂市

軽乗用車と乗用車の衝突事故、軽乗用車の30代女性が死亡〔岐阜県警〕

【兵庫県】1人

・丹波市(2日14:00頃)

国道175号線でトラックが道路脇の川に転落事故、70代男性が死亡〔兵庫県警〕

【島根県】1人

・松江市(22:00頃)

国道431号線でトラックと歩行者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔島根県警/NHK〕

【沖縄県】2人

・豊見城市(01:50頃)

市道でバイクがゲートの支柱に衝突事故、10代後半男子高校生が搬送先の病院で死亡〔琉球新報〕

・名護市(10:40頃)

県道で対向車線にはみ出した軽ワゴンと観光バスの正面衝突事故、軽ワゴンの70代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕