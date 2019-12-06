◆第18回諫早市民クリスマスコンサート 12月7日午後1時半～3時半、諫早市宇都町の諫早文化会館大ホール。学校法人鎮西学院主催。第1部の礼拝では姜尚中学院長の講話。第2部は長崎ウエスレヤン大ジャズアンサンブルや諫早市立喜々津中吹奏楽部などが演奏。鎮西学院高卒業生で、クラリネット奏者の石尾きららさんもゲスト出演する。入場無料。午後0時45分と午後1時15分にJR諫早駅西口から無料送迎バスが出る。鎮西学院（0957.26.8200）
◆オペラ「忘れられた少年」 12月13日午後7時から、東彼波佐見町の町総合文化会館（ウェイブホール）。長崎ゆかりの天正遣欧少年使節を題材にしたオペラ。入場料千円。オペラプラザ長崎（0956.85.2027）
◆「NAGASAKI Love＆Peace Message2019」 12月15日午前10時～午後6時、長崎市平野町の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館交流ラウンジ。映像、音楽、朗読で愛や平和について考える。映画「聲の形」（山田尚子監督、正午）、映画「ひろしま」（関川秀雄監督、午後4時）の上映のほか、ピアノ、ギター、コーラスによる映画音楽の披露、「被爆体験を語り継ぐ 永遠の会」による朗読劇などがある。入場無料。出入り自由。同祈念館（095.814.0055）