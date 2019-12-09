警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月6日(金)付では10都道県で11人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・芽室町(07:35頃)

道道で乗用車が道路脇のガードロープ支柱に衝突事故、40代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【茨城県】1人

・笠間市(18:00頃)

国道50号線で乗用車と道路横断者の接触事故、60代後半女性が死亡〔NNN〕

【栃木県】2人

・栃木市(5日23:30頃)

県道でトラックが道路脇の看板に衝突事故、30代男性が死亡〔栃木県警/下野新聞〕

・宇都宮市(05:10頃)

市道交差点でトラックと横断歩道の歩行者との接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔栃木県警/下野新聞〕

【千葉県】1人

・市川市(5日05:14頃)

県道でワンボックスと道路横断者の接触事故、女性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

【東京都】1人

・詳細不明

【山梨県】1人

・甲斐市(02:00過ぎ)

国道52号線でタクシーと歩行者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔UTY〕

【石川県】1人

・詳細不明

【奈良県】1人

・詳細不明

【兵庫県】1人

・神戸市中央区(5日06:00頃)

市道でバイク転倒事故、20代男性が死亡〔兵庫県警〕

【広島県】1人

・広島市南区(02:00前)

国道2号線で軽乗用車と道路横断者の接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕