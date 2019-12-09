警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月6日(金)付では10都道県で11人が新たに確認されています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。
【北海道】1人
・芽室町(07:35頃)
道道で乗用車が道路脇のガードロープ支柱に衝突事故、40代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕
【茨城県】1人
・笠間市(18:00頃)
国道50号線で乗用車と道路横断者の接触事故、60代後半女性が死亡〔NNN〕
【栃木県】2人
・栃木市(5日23:30頃)
県道でトラックが道路脇の看板に衝突事故、30代男性が死亡〔栃木県警/下野新聞〕
・宇都宮市(05:10頃)
市道交差点でトラックと横断歩道の歩行者との接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔栃木県警/下野新聞〕
【千葉県】1人
・市川市(5日05:14頃)
県道でワンボックスと道路横断者の接触事故、女性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕
【東京都】1人
・詳細不明
【山梨県】1人
・甲斐市(02:00過ぎ)
国道52号線でタクシーと歩行者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔UTY〕
【石川県】1人
・詳細不明
【奈良県】1人
・詳細不明
【兵庫県】1人
・神戸市中央区(5日06:00頃)
市道でバイク転倒事故、20代男性が死亡〔兵庫県警〕
【広島県】1人
・広島市南区(02:00前)
国道2号線で軽乗用車と道路横断者の接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕