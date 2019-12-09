警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月7日(土)付では13道府県で16人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・石狩市(02:34頃)

市道信号交差点で信号待ちのトラックに軽乗用車追突事故、軽乗用車の50代男性が死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【群馬県】2人

・渋川市(未明)

市道で軽乗用車と歩行者の接触事故、1人死亡〔群馬県警〕

・高崎市(16:50頃)

国道406号線で乗用車と歩行者の接触事故、1人死亡〔群馬県警〕

【埼玉県】1人

・狭山市(6日17:40頃)

市道で軽乗用車と歩行者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔埼玉県警/埼玉新聞〕

【千葉県】2人

・市原市(6日13:07頃)

県道で軽乗用車が道路脇の信号柱に衝突事故、同乗の80代女性が搬送先の病院で死亡、運転していた80代夫も負傷〔千葉県警/千葉日報〕

・船橋市(09:45頃)

県道で転倒したスクーターと大型トラックの接触事故、スクーターの10代後半とみられる男性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

【石川県】1人

・加賀市(21:10頃)

北陸自動車道で軽乗用車が道路脇のガードレールに衝突事故、20代男性が死亡〔石川県警/HAB〕

【愛知県】2人

・名古屋市中区(6日08:50頃)

信号交差点で2人乗りバイクと自転車の衝突事故、バイクを運転していた20代男性が死亡、バイク同乗の10代女性と自転車の50代女性も負傷〔NBN〕

・碧南市(10:00頃)

乗用車と道路横断の自転車との接触事故、自転車の70代女性が搬送先の病院で死亡〔CBC〕

【大阪府】1人

・詳細不明

【京都府】1人

・八幡市(09:30頃)

国道1号線交差点で軽乗用車と大型トラックの右直衝突事故、軽乗用車の80代男性が搬送先の病院で死亡、大型トラックの30代男性も負傷〔京都新聞〕

【兵庫県】1人

・明石市(05:00頃)

国道28号線信号交差点で乗用車と歩行者の接触事故、70代男性が死亡〔兵庫県警〕

【岡山県】1人

・岡山市中区(16:12頃)

県道で乗用車と自転車の接触事故、自転車の50代女性が死亡〔岡山県警〕

【山口県】1人

・詳細不明

【愛媛県】1人

・新居浜市(07:00頃)

県道信号で軽乗用車と道路横断の歩行者との接触事故、80代男性が死亡〔RNB〕

【熊本県】1人

・熊本市南区(13:30過ぎ)

国道3号線でトラックと原付の接触事故、原付の60代後半女性が死亡〔NHK〕