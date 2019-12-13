大阪府内で12月3日～12日の10日間に交通死亡事故が10件発生したことを受け、大阪府交通対策協議会は13日、昨年12月以来1年ぶりとなる「交通死亡事故多発警報」を発令し、20日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

12日現在、大阪府内での2019年交通事故死者計上数は計120人(前年同期比－8)、うち65歳以上の高齢者は67人(＋10)と半数超を占めています。

【大阪府内での2019年交通事故死者数】(12月12日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－8) うち高齢者 5人(－6)

・ 2月：13人(±0) 10人(＋5)

・ 3月：16人(＋6) 11人(＋7)

・ 4月： 6人(－3) 3人(＋1)

・ 5月： 9人(－1) 4人(＋2)

・ 6月： 6人(－4) 2人(－4)

・ 7月：13人(＋6) 5人(＋2)

・ 8月： 9人(±0) 4人(＋1)

・ 9月： 9人(－2) 5人(±0)

・10月：10人(－8) 4人(－6)

・11月：12人(－1) 7人(＋3)

・12月：10人(＋7) 7人(＋5)

・2.88日に1人の割合(上期3.17日/下期2.61日)

・都道府県別：総数7位 増減数32位 増減率23位 人口10万人比46位

・年間死者数：2018年147人 17年150人 16年161人 15年196人 14年143人

うち高齢者： 67人 66人 74人 78人 75人

※大阪府における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・10日間で10件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき

・2018年は2月と12月の計2回発令