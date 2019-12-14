◆これであなたも調べる名人！百科事典活用講座 12月17日午前10時半～正午、佐世保市宮地町の市立図書館3階視聴覚室。百科事典を手掛けるポプラ社の編集者、齋木小太郎氏がワークショップ形式で百科事典の使い方を教えたり、出版の仕事について話したりする。無料。同館（0956.22.5618）

◆英語deおはなし会 12月21日午前11時～11時40分、佐世保市立図書館（宮地町）の2階児童室おはなしのへや。米国国防総省報道機関 太平洋地域 AFN 佐世保放送局職員が、英語の絵本の読み語りをする。対象は小学生（家族同伴も可）。申し込み不要で無料。市立図書館（0956.22.5618）

◆クリスマスコンサート 12月21日午後5時半～6時20分。佐世保市三浦町のカトリック三浦町教会。プロのハープ奏者むかえなほみさんが、クリスマスにちなんだ曲を演奏する。予約不要で無料。同教会売店（0956.22.6048）