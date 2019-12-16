12月15日(日)10:30前、稲敷市で交通死亡事故が発生し、茨城県内での2019年交通事故死者は計100人となりました。349日目での到達は2018年より42日、17年より84日、16年より98日、それぞれ遅く、前年同期比では－17となっていますが、うち65歳以上の高齢者が61人(±0)を占めています。

都道府県別での交通事故死者計100人到達は千葉県(9/4)、愛知県(9/16)、北海道(9/22)、神奈川県(10/10)、埼玉県(10/26)、東京都(10/27)、大阪府(11/3)、兵庫県(11/4)に次いで9都道府県目です。

【茨城県内での2019年交通事故死者数】(12月15日現在：速報値)

・ 1月：11人(－2) うち高齢者9人(＋1)

・ 2月： 8人(－1) 2人(－5)

・ 3月：10人(－2) 7人(＋3)

・ 4月： 9人(－2) 7人(＋1)

・ 5月： 8人(＋2) 3人(－2)

・ 6月： 9人(－1) 6人(－1)

・ 7月： 2人(－5) 1人(－2)

・ 8月：13人(＋4) 6人(＋2)

・ 9月： 7人(－1) 2人(－2)

・10月：10人(－3) 6人(＋1)

・11月： 8人(－5) 8人(＋3)

・12月： 5人(－1) 4人(＋1)

・3.49日に1人の割合(上期3.29日/下期3.73日)

・都道府県別：総数9位 増減数40位 増減率32位 人口10万人比18位

・年間死者数：2018年122人 17年143人 16年150人 15年140人 14年132人

うち高齢者： 65人 80人 73人 69人 60人