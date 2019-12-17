〔交通死亡事故多発警報〕6日間で7件7人 新潟県で2か月連続の発令(12/17～/26)

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新潟県内で12月11日から16日までの6日間に7件7人の交通死亡事故が発生したことを受け、新潟県は17日、11月に次いで2か月連続となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、26日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。
16日現在、新潟県内での2019年交通事故死者は計87人(前年同期比－12)、うち65歳以上の高齢者は62人と7割超を占めています。

【新潟県内での2019年交通事故死者数】(12月16日現在：速報値)
・ 1月： 8人(－2)　うち高齢者7人(－2)
・ 2月： 6人(＋2)　　　　　　3人(±0)
・ 3月： 5人(－1)　　　　　　6人(＋2)
・ 4月： 3人(－5)　　　　　　2人(－3)
・ 5月： 6人(－5)　　　　　　0人(－7)
・ 6月： 8人(＋5)　　　　　　5人(＋3)
・ 7月：10人(＋1)　　　　　　7人(＋3)
・ 8月： 4人(－4)　　　　　　4人(－1)
・ 9月： 8人(－4)　　　　　　5人(－3)
・10月： 8人(－5)　　　　　　7人(－3)
・11月：13人(＋6)　　　　　　9人(＋5) 7～16日 多発警報
・12月： 8人(±0)　　　　　　7人

・4.02日に1人の割合(上期5.02日/下期3.31日)
・都道府県別：総数12位 増減数36位 増減率31位 人口10万人比11位
・年間死者数：2018年102人 17年85人 16年107人 15年97人 14年103人
　うち高齢者：　　　 69人 　　57人 　　 62人 　　65人 　　 66人

※新潟県における「交通死亡事故多発警報」発令基準
・7日間で6件以上の交通死亡事故が発生したとき
・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき
・2018年は9月と12月の計2回発令

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