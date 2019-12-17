新潟県内で12月11日から16日までの6日間に7件7人の交通死亡事故が発生したことを受け、新潟県は17日、11月に次いで2か月連続となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、26日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

16日現在、新潟県内での2019年交通事故死者は計87人(前年同期比－12)、うち65歳以上の高齢者は62人と7割超を占めています。

【新潟県内での2019年交通事故死者数】(12月16日現在：速報値)

・ 1月： 8人(－2) うち高齢者7人(－2)

・ 2月： 6人(＋2) 3人(±0)

・ 3月： 5人(－1) 6人(＋2)

・ 4月： 3人(－5) 2人(－3)

・ 5月： 6人(－5) 0人(－7)

・ 6月： 8人(＋5) 5人(＋3)

・ 7月：10人(＋1) 7人(＋3)

・ 8月： 4人(－4) 4人(－1)

・ 9月： 8人(－4) 5人(－3)

・10月： 8人(－5) 7人(－3)

・11月：13人(＋6) 9人(＋5) 7～16日 多発警報

・12月： 8人(±0) 7人

・4.02日に1人の割合(上期5.02日/下期3.31日)

・都道府県別：総数12位 増減数36位 増減率31位 人口10万人比11位

・年間死者数：2018年102人 17年85人 16年107人 15年97人 14年103人

うち高齢者： 69人 57人 62人 65人 66人

※新潟県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・7日間で6件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき

・2018年は9月と12月の計2回発令