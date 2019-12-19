警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月18日(水)付では8道府県で12人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の計上となっています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。北海道で1日3件発生し、2019年累計148人(前年同日比＋11)に達し、愛知県(147人、同－34)を上回りました。
【北海道】3人
・富良野市(06:00頃)
道道交差点付近で乗用車と歩行者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/NHK〕
・札幌市手稲区(06:30過ぎ)
市道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、70代男性が死亡〔北海道警/NHK〕
・栗山町(17:30頃)
国道234号線で乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕
【秋田県】1人
・潟上市(11:00頃)
国道101号線で乗用車と道路横断の自転車との接触事故、自転車の70代男性が搬送先の病院で死亡〔AKT〕
【千葉県】2人
・市原市(06:00頃)
市道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、60代後半女性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕
・茂原市(13:45頃)
乗用車と歩行者の接触事故、高齢者1人死亡〔千葉県警〕
【神奈川県】1人
・川崎市川崎区(17日22:55頃)
首都高速湾岸線川崎航路トンネル内でトラック火災に伴い付近4か所で多重衝突事故、高速バスの50代運転手が死亡、負傷者20人以上〔神奈川異新聞〕
【大阪府】1人
・吹田市(17日昼)
軽貨物車事故、1人死亡〔大阪府警〕
【広島県】2人
・東広島市(8月22日22:00頃)
市道で自転車単独事故、1人死亡〔広島県警〕
・府中市(10月31日15:00頃)
市道で自転車単独事故、高齢者1人死亡〔広島県警〕
【愛媛県】1人
・宇和島市(07:30頃)
国道56号線でパッカー車と道路横断者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔EBC〕
【福岡県】1人
・行橋市(17日夜)
市道で原付が道路脇の川に転落事故、50代1人死亡〔福岡県警〕