警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月18日(水)付では8道府県で12人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。北海道で1日3件発生し、2019年累計148人(前年同日比＋11)に達し、愛知県(147人、同－34)を上回りました。

【北海道】3人

・富良野市(06:00頃)

道道交差点付近で乗用車と歩行者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/NHK〕

・札幌市手稲区(06:30過ぎ)

市道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、70代男性が死亡〔北海道警/NHK〕

・栗山町(17:30頃)

国道234号線で乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【秋田県】1人

・潟上市(11:00頃)

国道101号線で乗用車と道路横断の自転車との接触事故、自転車の70代男性が搬送先の病院で死亡〔AKT〕

【千葉県】2人

・市原市(06:00頃)

市道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、60代後半女性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

・茂原市(13:45頃)

乗用車と歩行者の接触事故、高齢者1人死亡〔千葉県警〕

【神奈川県】1人

・川崎市川崎区(17日22:55頃)

首都高速湾岸線川崎航路トンネル内でトラック火災に伴い付近4か所で多重衝突事故、高速バスの50代運転手が死亡、負傷者20人以上〔神奈川異新聞〕

【大阪府】1人

・吹田市(17日昼)

軽貨物車事故、1人死亡〔大阪府警〕

【広島県】2人

・東広島市(8月22日22:00頃)

市道で自転車単独事故、1人死亡〔広島県警〕

・府中市(10月31日15:00頃)

市道で自転車単独事故、高齢者1人死亡〔広島県警〕

【愛媛県】1人

・宇和島市(07:30頃)

国道56号線でパッカー車と道路横断者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔EBC〕

【福岡県】1人

・行橋市(17日夜)

市道で原付が道路脇の川に転落事故、50代1人死亡〔福岡県警〕