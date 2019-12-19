気象庁によると、19日15:21頃、青森県東方沖を震源とするM5.5の地震があり、青森県階上町で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：12月19日15:21頃

・震源地 ：青森県東方沖(北緯40.5度、東経142.2度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.5(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度5弱】

・青森県 ：階上町道仏＊

【震度4】

・青森県 ：八戸市湊町、八戸市内丸＊、八戸市南郷＊、三沢市桜町＊、おいらせ町中下田＊、三戸町在府小路町＊、五戸町古舘、青森南部町沖田面＊、青森南部町苫米地＊

・岩手県 ：久慈市枝成沢、二戸市福岡、二戸市浄法寺町＊、軽米町軽米＊、野田村野田＊、岩手洋野町種市、一戸町高善寺＊

【震度3】

・青森県 ：青森市花園、八戸市島守、十和田市西二番町＊、むつ市金曲、むつ市金谷＊、平内町小湊、外ヶ浜町蟹田＊、野辺地町田狭沢＊、野辺地町野辺地＊、七戸町七戸＊、七戸町森ノ上＊、六戸町犬落瀬＊、横浜町林ノ脇＊、東北町上北南＊、六ヶ所村尾駮、おいらせ町上明堂＊、東通村砂子又蒲谷地、東通村白糠＊、東通村砂子又沢内＊、五戸町倉石中市＊、田子町田子＊

・岩手県 ：盛岡市山王町、盛岡市薮川＊、盛岡市渋民＊、宮古市田老＊、久慈市川崎町、久慈市長内町＊、二戸市石切所＊、八幡平市田頭＊、八幡平市叺田＊、八幡平市野駄＊、滝沢市鵜飼＊、葛巻町葛巻元木、葛巻町消防分署＊、葛巻町役場＊、岩手町五日市＊、紫波町紫波中央駅前＊、矢巾町南矢幅＊、普代村銅屋＊、九戸村伊保内＊、岩手洋野町大野＊

・北海道 ：函館市泊町＊

・秋田県 ：鹿角市花輪＊、小坂町小坂砂森＊