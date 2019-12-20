12月20日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは14県、注意発表レベルは32県、警報発表レベルは1県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は15.6（先週比プラス6.1ポイント）でした。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは山口県（31.9：警報発表レベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2019年第50週 12月9日～12月15日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/50influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/49influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週1県(先週0県)

注意発表Lv：今週32県(先週15県)

流行入りLv：今週14県(先週32県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)47県／減少(▼)0県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv【↑】先9.52-今15.6(△6.1)

北海道 ：注意発表Lv〈…〉先25.1-今29.8(△4.7)

青森県 ：注意発表Lv〈…〉先21.9-今24.1(△2.3)

岩手県 ：注意発表Lv【↑】先7.86-今11.4(△3.5)

宮城県 ：注意発表Lv〈…〉先19.0-今26.7(△7.7)

秋田県 ：注意発表Lv〈…〉先10.6-今16.3(△5.7)

山形県 ：注意発表Lv【↑】先7.70-今16.1(△8.4)

福島県 ：注意発表Lv〈…〉先12.8-今19.4(△6.6)

茨城県 ：注意発表Lv【↑】先8.55-今15.0(△6.4)

栃木県 ：注意発表Lv【↑】先6.13-今12.4(△6.3)

群馬県 ：流行入りLv〈…〉先3.13-今7.83(△4.7)

埼玉県 ：注意発表Lv〈…〉先11.3-今20.8(△9.6)

千葉県 ：注意発表Lv【↑】先8.67-今16.6(△7.9)

東京都 ：注意発表Lv〈…〉先10.4-今16.8(△6.5)

神奈川県：注意発表Lv〈…〉先12.9-今19.2(△6.3)

新潟県 ：注意発表Lv〈…〉先13.5-今19.1(△5.6)

富山県 ：注意発表Lv〈…〉先19.3-今24.0(△4.7)

石川県 ：注意発表Lv〈…〉先12.6-今16.3(△3.7)

福井県 ：流行入りLv〈…〉先3.65-今6.78(△3.1)

山梨県 ：注意発表Lv【↑】先5.20-今10.7(△5.5)

長野県 ：注意発表Lv【↑】先9.07-今18.1(△9.0)

岐阜県 ：流行入りLv〈…〉先5.23-今8.92(△3.7)

静岡県 ：流行入りLv〈…〉先4.68-今9.28(△4.6)

愛知県 ：注意発表Lv【↑】先9.96-今16.5(△6.6)

三重県 ：注意発表Lv【↑】先6.38-今13.1(△6.7)

滋賀県 ：注意発表Lv【↑】先10.0-今15.4(△5.4)

京都府 ：注意発表Lv【↑】先6.52-今12.3(△5.8)

大阪府 ：流行入りLv〈…〉先3.87-今8.31(△4.4)

兵庫県 ：注意発表Lv【↑】先4.75-今10.1(△5.3)

奈良県 ：流行入りLv〈…〉先3.69-今6.64(△3.0)

和歌山県：流行入りLv〈…〉先3.31-今4.53(△1.2)

鳥取県 ：流行入りLv〈…〉先3.59-今7.76(△4.2)

島根県 ：注意発表Lv【↑】先6.34-今16.8(△10)

岡山県 ：流行入りLv〈…〉先4.61-今8.15(△3.5)

広島県 ：注意発表Lv〈…〉先13.6-今18.9(△5.4)

山口県 ：警報発表Lv【↑】先15.8-今31.9(△16)

徳島県 ：流行入りLv〈…〉先5.76-今9.65(△3.9)

香川県 ：流行入りLv〈…〉先1.45-今5.45(△4.0)

愛媛県 ：流行入りLv〈…〉先4.30-今8.17(△3.9)

高知県 ：流行入りLv〈…〉先2.08-今5.35(△3.3)

福岡県 ：注意発表Lv【↑】先9.72-今15.8(△6.1)

佐賀県 ：注意発表Lv【↑】先6.34-今12.8(△6.5)

長崎県 ：注意発表Lv【↑】先5.74-今12.1(△6.4)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先10.1-今19.4(△9.3)

大分県 ：注意発表Lv〈…〉先10.7-今19.6(△8.9)

宮崎県 ：注意発表Lv【↑】先6.90-今14.8(△7.9)

鹿児島県：注意発表Lv【↑】先7.21-今15.8(△8.6)

沖縄県 ：流行入りLv〈…〉先4.43-今5.71(△1.3)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html