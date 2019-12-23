警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月20日(金)付では14都府県で25人が新たに確認されています。なお、1件4人が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【秋田県】1人

・横手市(17:30頃)

市道で軽トラックが道路脇のビニールハウスに衝突事故、60代前半男性が搬送先の病院で死亡〔AKT〕

【宮城県】4人

・詳細不明

【茨城県】3人

・土浦市(02:25頃)

県道で乗用車と道路横断者の接触事故、20代男性が搬送先の病院で死亡〔茨城県警〕

・鉾田市(17:30頃)

国道354号線で乗用車と道路横断者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡。乗用車の30代男の呼気から基準値超のアルコール検出〔茨城新聞〕

・つくば市(17:40頃)

県道で自転車に乗用車追突事故、自転車の50代男性が搬送先の病院で死亡〔茨城新聞〕

【東京都】2人

・杉並区(09:00頃)

都道(井の頭通り)でトラックと歩行者の接触事故、60代男性が死亡〔杉並区〕

・北区(21:15頃)

都道でタクシーが歩道に乗り上げ自転車と接触事故、自転車の60代とみられる男性が搬送先の病院で死亡〔読売〕

【長野県】1人

・長野市(19日21:30頃)

県道で軽乗用車と道路横断者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔NBS〕

【新潟県】1人

・詳細不明

【静岡県】1人

・静岡市清水区(11:49頃)

主要地方道で乗用車と道路横断者の接触事故、90代女性が死亡〔静岡県警〕

【愛知県】1人

・豊田署管内

詳細不明

【大阪府】1人

・詳細不明

【兵庫県】2人

・宍粟市(19日22:25頃)

中国自動車道で道路工事のため追越車線に停車中のトラックなど2台に乗用車追突事故、乗用車の40代男性が死亡〔神戸新聞〕

・赤穂市(17:35頃)

国道373号線で軽乗用車と道路横断者の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔神戸新聞〕

【広島県】1人

・広島市中区(19日22:25頃)

市道上にある広島電鉄胡町電停で路面電車と歩行者の接触事故、60代後半男性が搬送先の病院で死亡。忘年会帰りでふらついていた〔広島県警/NHK〕

【佐賀県】1人

・武雄市(18:35頃)

国道498号線で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、60代後半男性が搬送先の病院で死亡〔佐賀新聞〕

【熊本県】1人

・熊本市中央区(18:15頃)

市道信号交差点で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【鹿児島県】5人

・阿久根市(5月13日05:30過ぎ)

阿久根港で乗用車が海中転落、40代夫妻と10代前半および8歳男児が死亡。鹿児島県警が捜査の結果、事故と断定〔NHK〕

・鹿屋市(22:30頃)

県道で路上に倒れていた人と原付の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡。この事故の前にひき逃げにあっていた疑いで捜査中〔NHK〕