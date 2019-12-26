◆西海市でじゃがいも収穫体験 12月28日午前11時～午後3時、西海市西彼町喰場郷の市観光協会おもてなしステーションで参加を受け付ける。町内のジャガイモ畑で栽培している「デジマ」を収穫する。1グループ（5人まで）1600円。持ち帰り料金は1キロにつき100円。先着20グループで締め切る。市観光協会（0959.37.5833）

◆霊峰舞岳御来光登山 1月1日午前5時50分、島原市有明町の舞岳山荘登山口広場に集合。同7時に舞岳山頂に到着後、初日の出を見る。山頂で解散。防寒具、懐中電灯、タオル、古新聞、ビニール袋など持参。小学生までは保護者同伴。中学生は保護者の承諾が必要。無料。島原市有明町山岳部の宮本さん（0957.68.2247）