警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月25日(水)付では12道府県で13人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。バイク関連事故が相次ぎました。

【北海道】1人

・札幌市南区(24日16:30過ぎ)

国道230号線で乗用車と道路横断者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/NHK〕

【茨城県】1人

・ひたちなか市(17:10頃)

国道6号線で軽乗用車と自転車の接触事故、70代男性が死亡〔茨城新聞〕

【群馬県】1人

・太田市(12:10頃)

ショッピングモール駐車場で乗用車が暴走し歩行者と接触事故、70代男性が死亡、乗用車の80代男性も負傷〔NHK〕

【埼玉県】1人

・さいたま市南区(17:30頃)

乗用車とバイクの接触事故、バイクの50代男性が死亡〔埼玉県警〕

【石川県】1人

・野々市市(21日05:40頃)

JR北陸本線踏切で列車と歩行者の接触事故、30代女性が搬送先の病院で死亡〔石川県警/NHK〕

【静岡県】1人

・藤枝市(17:47頃)

市道でバイクと歩行者の接触事故、80代女性が死亡〔静岡県警〕

【愛知県】2人

・1件詳細不明

・名古屋市中川区(24日17:00頃)

乗用車と道路横断の自転車との接触事故、自転車の90代女性が搬送先の病院で死亡〔CBC〕

【三重県】1人

・熊野市(02:00頃)

国道42号線で対向車線側のコンビニに入ろうとした乗用車とバイクの右直衝突事故、バイクの50代が搬送先の病院で死亡〔三重県警/THK〕

【京都府】1人

・京都市左京区(10:30頃)

国道367号線で対向車線にはみ出したバイクと乗用車2台との衝突事故、バイクの20代男子大学生が死亡〔京都新聞〕

【兵庫県】1人

・神戸市北区(17:40頃)

国道428号線でワンボックスとバイクの衝突事故、バイクの40代男性が搬送先の病院で死亡〔神戸新聞〕

【長崎県】1人

・壱岐市(20日18:00頃)

市道で軽ワゴンと道路横断者の接触事故、60代後半男性が搬送先の病院で死亡〔NBC〕

【宮崎県】1人

・宮崎市(19:15頃)

県道で乗用車と道路横断者の接触事故、男性が搬送先の病院で死亡〔宮崎県警/UMK〕