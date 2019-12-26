埼玉県内で12月中の交通事故死者数が12人に達したことを受け、埼玉県県民生活部は26日、今年4月に次ぎ3回目となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、31日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

25日現在、埼玉県内での2019年交通事故死者は計127人(前年同期比－45)、うち65歳以上の高齢者は61人(－21)となっています。

【埼玉県内での2019年交通事故死者数】(12月25日現在：速報値)

・ 1月：14人(－3) うち高齢者9人(±0) 25～31日 多発警報

・ 2月： 9人(－11) 5人(－5)

・ 3月：10人(－8) 5人(－6)

・ 4月：14人(－2) 7人(＋1) 26～30日 多発警報

・ 5月： 6人(－3) 5人(＋2)

・ 6月： 8人(－1) 4人(＋1)

・ 7月： 7人(－7) 1人(－2)

・ 8月：12人(－6) 5人(－3)

・ 9月：10人(＋1) 2人(－2)

・10月：13人(－6) 4人(－9)

・11月：12人(±0) 6人(＋1)

・12月：12人(＋1) 8人(＋1)

・2.82日に1人の割合(上期2.96日/下期2.69日)

・都道府県別：総数7位 増減数47位 増減率42位 人口10万人比44位

・年間死者数：2018年175人 17年177人 16年151人 15年177人 14年173人

うち高齢者： 83人 95人 86人 81人 78人