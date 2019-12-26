〔交通死亡事故多発警報〕埼玉県で今年3回目の発令(12/26～/31)

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埼玉県内で12月中の交通事故死者数が12人に達したことを受け、埼玉県県民生活部は26日、今年4月に次ぎ3回目となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、31日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。
25日現在、埼玉県内での2019年交通事故死者は計127人(前年同期比－45)、うち65歳以上の高齢者は61人(－21)となっています。

【埼玉県内での2019年交通事故死者数】(12月25日現在：速報値)
・ 1月：14人(－3)　うち高齢者9人(±0)　25～31日 多発警報
・ 2月： 9人(－11)　　　　　 5人(－5)
・ 3月：10人(－8)　　　　　　5人(－6)
・ 4月：14人(－2)　　　　　　7人(＋1)　26～30日 多発警報
・ 5月： 6人(－3)　　　　　　5人(＋2)
・ 6月： 8人(－1)　　　　　　4人(＋1)
・ 7月： 7人(－7)　　　　　　1人(－2)
・ 8月：12人(－6)　　　　　　5人(－3)
・ 9月：10人(＋1)　　　　　　2人(－2)
・10月：13人(－6)　　　　　　4人(－9)
・11月：12人(±0)　　　　　　6人(＋1)
・12月：12人(＋1)　　　　　　8人(＋1)

・2.82日に1人の割合(上期2.96日/下期2.69日)
・都道府県別：総数7位 増減数47位 増減率42位 人口10万人比44位
・年間死者数：2018年175人 17年177人 16年151人 15年177人 14年173人
　うち高齢者：　　　 83人 　　 95人 　　 86人 　　 81人 　　 78人

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