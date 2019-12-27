NEXCO西日本による、年末年始期間中の中国・九州地方における10キロ以上の渋滞予測は、次の通り。

【山口市以東（北）】

［12月28日（土）］午後2時～8時、山陽道下り西条IC→広島東IC（最長10キロ）

［12月29日（日）］午後1時～6時、山陽道下り和気IC→岡山IC（同10キロ）▽4時～8時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

［1月2日（木）］午後2時～8時、山陽道上り玉島IC→岡山JCT（同10キロ）▽4時～8時、山陽道上り広島IC→志和IC（同10キロ）

［1月3日（金）］午後1時～6時、山陽道上り福山西IC→笠岡IC（同10キロ）▽4時～8時、山陽道上り玖珂IC→大竹IC（同10キロ）

［1月4日（土）］正午～午後6時、山陽道上り玉島IC→岡山JCT（同10キロ）

【山口市以西（南）】

［1月2日］午前10時～午後3時、九州道下り小倉南IC→宮田スマートIC（同15キロ）▽午後4時～9時、九州道上り甘木IC→筑紫野IC（同10キロ）

［1月3日］午前11時～午後9時、九州道上り菊水IC→久留米IC（同25キロ）▽午後2時～午前0時、九州道上り太宰府IC→若宮IC（同20キロ）▽午後2時～11時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）▽2時～9時、九州道上り甘木IC→筑紫野IC（同10キロ）▽2時～9時、九州道上り東脊振IC→筑紫野IC（同10キロ）

［1月4日］午前11時～午後8時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）▽午前11時～午後7時、九州道上り南関IC→久留米IC（同15キロ）▽午後3時～6時、九州道上り甘木IC→筑紫野IC（同10キロ）▽5時～11時、九州道上り須恵スマートIC→若宮IC（同15キロ）

12月30日（月）と31日（火）は、ETC休日割引が適用されないので、注意が必要だ。また、最新の混雑情報は「アイハイウェイ」（https://ihighway.jp）で確認できる。