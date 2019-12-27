12月27日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは2県、注意発表レベルは43県、警報発表レベルは2県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は21.2（先週比プラス5.6ポイント）でした。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは山口県（41.5：警報発表レベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2019年第51週 12月16日～12月22日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/51influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/50influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週2県(先週1県)

注意発表Lv：今週43県(先週32県)

流行入りLv：今週2県(先週14県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)45県／減少(▼)2県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv〈…〉先15.6-今21.2(△5.6)

北海道 ：注意発表Lv〈…〉先29.8-今26.3(▼-3.5)

青森県 ：注意発表Lv〈…〉先24.1-今22.5(▼-1.6)

岩手県 ：注意発表Lv〈…〉先11.4-今18.2(△6.9)

宮城県 ：警報発表Lv【↑】先26.7-今31.8(△5.1)

秋田県 ：注意発表Lv〈…〉先16.3-今23.0(△6.7)

山形県 ：注意発表Lv〈…〉先16.1-今26.2(△10)

福島県 ：注意発表Lv〈…〉先19.4-今26.2(△6.8)

茨城県 ：注意発表Lv〈…〉先15.0-今19.7(△4.7)

栃木県 ：注意発表Lv〈…〉先12.4-今22.1(△9.7)

群馬県 ：注意発表Lv【↑】先7.83-今14.1(△6.2)

埼玉県 ：注意発表Lv〈…〉先20.8-今29.6(△8.7)

千葉県 ：注意発表Lv〈…〉先16.6-今24.8(△8.2)

東京都 ：注意発表Lv〈…〉先16.8-今22.3(△5.5)

神奈川県：注意発表Lv〈…〉先19.2-今23.3(△4.1)

新潟県 ：注意発表Lv〈…〉先19.1-今24.5(△5.5)

富山県 ：注意発表Lv〈…〉先24.0-今26.9(△2.8)

石川県 ：注意発表Lv〈…〉先16.3-今20.4(△4.2)

福井県 ：注意発表Lv【↑】先6.78-今12.5(△5.8)

山梨県 ：注意発表Lv〈…〉先10.7-今15.7(△5.0)

長野県 ：注意発表Lv〈…〉先18.1-今26.6(△8.5)

岐阜県 ：注意発表Lv【↑】先8.92-今16.6(△7.7)

静岡県 ：注意発表Lv【↑】先9.28-今13.6(△4.3)

愛知県 ：注意発表Lv〈…〉先16.5-今27.6(△11)

三重県 ：注意発表Lv〈…〉先13.1-今20.5(△7.4)

滋賀県 ：注意発表Lv〈…〉先15.4-今18.7(△3.3)

京都府 ：注意発表Lv〈…〉先12.3-今17.2(△4.9)

大阪府 ：注意発表Lv【↑】先8.31-今13.7(△5.4)

兵庫県 ：注意発表Lv〈…〉先10.1-今16.3(△6.2)

奈良県 ：注意発表Lv【↑】先6.64-今12.4(△5.7)

和歌山県：流行入りLv〈…〉先4.53-今7.22(△2.7)

鳥取県 ：注意発表Lv【↑】先7.76-今18.0(△10)

島根県 ：注意発表Lv〈…〉先16.8-今22.2(△5.4)

岡山県 ：注意発表Lv【↑】先8.15-今13.2(△5.1)

広島県 ：注意発表Lv〈…〉先18.9-今22.7(△3.8)

山口県 ：警報発表Lv〈…〉先31.9-今41.5(△9.5)

徳島県 ：注意発表Lv【↑】先9.65-今15.5(△5.9)

香川県 ：注意発表Lv【↑】先5.45-今11.6(△6.2)

愛媛県 ：注意発表Lv【↑】先8.17-今12.0(△3.9)

高知県 ：注意発表Lv【↑】先5.35-今10.7(△5.3)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先15.8-今21.7(△5.9)

佐賀県 ：注意発表Lv〈…〉先12.8-今16.1(△3.3)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先12.1-今17.1(△5.0)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先19.4-今25.8(△6.5)

大分県 ：注意発表Lv〈…〉先19.6-今28.9(△9.3)

宮崎県 ：注意発表Lv〈…〉先14.8-今19.2(△4.4)

鹿児島県：注意発表Lv〈…〉先15.8-今23.6(△7.9)

沖縄県 ：流行入りLv〈…〉先5.71-今7.36(△1.7)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html