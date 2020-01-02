気象庁によると、3日03:24頃、千葉県東方沖を震源とするM5.9の地震があり、茨城県神栖市、千葉県銚子市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：1月3日03:24頃

・震源地 ：千葉県東方沖(北緯35.8度、東経141.2度)

・震源の深さ：約30km

・地震の規模：M5.9(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：神栖市溝口＊

・千葉県 ：銚子市川口町、銚子市若宮町＊

【震度3】

・茨城県 ：水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、土浦市藤沢＊、石岡市石岡＊、常陸太田市金井町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、つくば市天王台＊、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、那珂市福田＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、かすみがうら市上土田＊、神栖市波崎＊、行方市山田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市鉾田、鉾田市造谷＊、鉾田市汲上＊、つくばみらい市加藤＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、東海村東海＊

・千葉県 ：千葉中央区都町＊、千葉美浜区ひび野、銚子市小畑新町、成田市中台＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、東金市日吉台＊、旭市南堀之内＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、匝瑳市八日市場ハ＊、匝瑳市今泉＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、香取市岩部＊、山武市埴谷＊、山武市蓮沼ハ＊、多古町多古、東庄町笹川＊、横芝光町宮川＊

・宮城県 ：丸森町鳥屋＊

・福島県 ：白河市東＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市八幡町＊、国見町藤田＊、鏡石町不時沼＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、玉川村小高＊、古殿町松川新桑原＊、双葉町両竹＊

・栃木県 ：高根沢町石末＊