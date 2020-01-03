福井県警などによると、県内での2019年交通事故死者(速報値)は累計31人(前年比－10)となり、2012年の37人を下回る、1968年以降の統計史上最少となりました。なお、うち65歳以上の高齢者は18人(－10)と減少も6割弱を占めています。

【福井県内での2019年交通事故死者数】(12月31日現在：速報値)

・ 1月：6人(＋3) うち高齢者3人(±0)

・ 2月：2人(±0) 1人(±0)

・ 3月：2人(－2) 1人(－2)

・ 4月：5人(±0) 3人(±0)

・ 5月：0人(－1) 0人(－1)

・ 6月：2人(＋2) 1人(＋1)

・ 7月：0人(±0) 0人(±0)

・ 8月：2人(－1) 2人(－1)

・ 9月：4人(＋2) 2人(＋1)

・10月：1人(－7) 0人(－2)

・11月：3人(－3) 3人(－3)

・12月：4人(－3) 2人(－3)

・11.8日に1人の割合(上期10.6日/下期13.1日)

・都道府県別：総数44位 増減数25位 増減率39位 人口10万人比14位

・年間死者数：2018年41人 17年46人 16年51人 15年47人 14年49人

うち高齢者： 28人 25人 37人 26人 28人