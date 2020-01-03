〔交通事故死者2019〕福井県で31人 前年比－10で統計史上最少更新

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福井県警などによると、県内での2019年交通事故死者(速報値)は累計31人(前年比－10)となり、2012年の37人を下回る、1968年以降の統計史上最少となりました。なお、うち65歳以上の高齢者は18人(－10)と減少も6割弱を占めています。

【福井県内での2019年交通事故死者数】(12月31日現在：速報値)
・ 1月：6人(＋3)　うち高齢者3人(±0)
・ 2月：2人(±0)　　　　　　1人(±0)
・ 3月：2人(－2)　　　　　　1人(－2)
・ 4月：5人(±0)　　　　　　3人(±0)
・ 5月：0人(－1)　　　　　　0人(－1)
・ 6月：2人(＋2)　　　　　　1人(＋1)
・ 7月：0人(±0)　　　　　　0人(±0)
・ 8月：2人(－1)　　　　　　2人(－1)
・ 9月：4人(＋2)　　　　　　2人(＋1)
・10月：1人(－7)　　　　　　0人(－2)
・11月：3人(－3)　　　　　　3人(－3)
・12月：4人(－3)　　　　　　2人(－3)

・11.8日に1人の割合(上期10.6日/下期13.1日)
・都道府県別：総数44位 増減数25位 増減率39位 人口10万人比14位
・年間死者数：2018年41人 17年46人 16年51人 15年47人 14年49人
　うち高齢者：　　　28人 　　25人 　　37人 　　26人 　　28人

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