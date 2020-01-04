愛媛県警などによると、県内での2019年交通事故死者(速報値)は累計42人(前年比－17)となり、1947年(49人)以来72年ぶりの40人台となりました。なお、うち65歳以上の高齢者は25人(－13)で6割弱を占めています。

【愛媛県内での2019年交通事故死者数】(12月31日現在：速報値)

・ 1月：5人(±0) うち高齢者4人(＋2)

・ 2月：2人(－2) 2人(＋1)

・ 3月：2人(－2) 1人(－1)

・ 4月：1人(－3) 1人(－3)

・ 5月：5人(＋3) 4人(＋3)

・ 6月：3人(＋1) 2人(＋1)

・ 7月：6人(＋1) 2人(－1)

・ 8月：1人(－5) 0人(－4)

・ 9月：4人(＋1) 2人(±0)

・10月：4人(－3) 1人(－5)

・11月：5人(－7) 4人(－6)

・12月：4人(－1) 2人(±0)

・8.69日に1人の割合(上期10.0日/下期7.67日)

・都道府県別：総数29位 増減数40位 増減率44位 人口10万人比26位

・年間死者数：2018年59人 17年78人 16年77人 15年78人 14年75人

うち高齢者： 38人 48人 46人 49人 46人