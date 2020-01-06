警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、12月28日(土)付では12都府県で12人が新たに確認されています。なお、1件が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。沖縄県で1日3件3人発生しています。

【山形県】1人

・詳細不明

【群馬県】1人

・詳細不明

【東京都】2人

・詳細不明

【静岡県】1人

・河津町

軽貨物車と自転車の接触事故、自転車の高齢女性が搬送先の病院で死亡〔静岡県警〕。

【愛知県】1人

・豊川市(11:00過ぎ)

信号交差点で乗用車と自転車の接触事故、自転車の80代男性が搬送先の病院で死亡〔CBC〕

【滋賀県】1人

・草津市(26日19:35頃)

軽乗用車と歩行者の接触事故、60代後半男性が搬送先の病院で死亡〔京都新聞〕

【京都府】1人

・京丹後市(14:35頃)

軽乗用車が対向車線側のガードレールに衝突事故、50代女性が死亡〔京都新聞〕

【大阪府】2人

・大阪市西区(27日22:30頃)

阪神高速池田線で逆走した3人乗りの軽乗用車と2人乗りの乗用車の正面衝突事故、軽乗用車同乗の50代と20代の男性が死亡、軽乗用車の30代男性運転手と乗用車の2人も負傷〔大阪府警/朝日新聞〕

【徳島県】1人

・阿南市(19:30頃)

県道で自転車の軽乗用車追突事故、自転車の50代男性が搬送先の病院で死亡〔徳島新聞〕

【佐賀県】1人

・伊万里市(14:30頃)

県道で対向車線にはみ出した乗用車とトラックの正面衝突事故、乗用車の60代後半女性が搬送先の病院で死亡、トラックの30代男性運転手も負傷〔佐賀新聞〕

【鹿児島県】2人

・南さつま市(08:00過ぎ)

国道226号線で対向車線にはみ出した軽ワゴン車とトラックの正面衝突事故、軽ワゴン車の80代と70代男性が死亡、トラックの50代男性運転手も負傷〔NHK〕

【沖縄県】3人

・与那原町(17:00過ぎ)

町道でバイクが転倒し対向車線の軽乗用車2台と接触事故、10代後半男子高校生が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

・那覇市(夜)

国道58号線で道路横断者とタクシーの接触事故、60代前半男性が搬送先の病院で死亡〔QAB〕

・宜野湾市(夜)

道路横断者と軽乗用車の接触事故、40代男性が死亡〔NHK〕