6日にFAカップ4回戦の組み合わせ抽選会が行われ、全16カードが決定した。

ディフェンディングチャンピオンのマンチェスター・シティは、3回戦でアストン・ビラを下したフラムと対戦。南野拓実のデビューで話題となったリバプールは、再試合となったブリストル・シティとシュルーズベリーの勝者と対決する。またプレミアリーグで2位に位置し、カラバオカップでも準決勝進出を果たして厳しい日程をこなすレスター・シティは、2部相当のチャンピオンシップに所属するブレントフォードとのアウェイ戦が決定。チェルシーも次ラウンドで、2部ハル・シティの敵地KCOMスタジアムに乗り込む。4回戦は1月25日に開催され、引き分けの場合は2月下旬に再試合で勝敗を決する。

4回戦組み合わせは以下の通り

ワトフォードとトランメア・ローヴァーズの勝者 vs ウォルバーハンプトンとマンチェスター・ユナイテッドの勝者

ハル・シティ vs チェルシー

サウサンプトン vs ミドルスブラとトッテナム・ホットスパーの勝者

QPR vs シェフィールド・W

ボーンマス vs アーセナル

ノーザンプトン vs ダービー・カウンティ

ブレントフォード vs レスター・シティ

ミルウォール vs シェフィールド・ユナイテッド

レディングとブラックプールの勝者 vs カーディフ・シティとカーライルの勝者

ウェストハム・ユナイテッド vs WBA

バーンリー vs ノリッジ・シティ

ブリストル・Rとコベントリーの勝者 vs バーミンガム

マンチェスター・シティ vs フラム

ロッチデールとニューカッスル・ユナイテッドの勝者 vs オックスフォード

ポーツマス vs バーンズリー

ブリストル・シティとシュルーズベリーの勝者 vs リバプール