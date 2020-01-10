1月10日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは0県、注意発表レベルは43県、警報発表レベルは4県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は23.2（先週比プラス2.0ポイント）でした。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは山口県（38.4：警報発表レベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2019年第52週 12月23日～12月29日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/52influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv/51influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週4県(先週2県)

注意発表Lv：今週43県(先週43県)

流行入りLv：今週0県(先週2県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)37県／減少(▼)10県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv〈…〉先21.2-今23.2(△2.0)

北海道 ：注意発表Lv〈…〉先26.3-今24.8(▼-1.5)

青森県 ：注意発表Lv〈…〉先22.5-今17.8(▼-4.7)

岩手県 ：注意発表Lv〈…〉先18.2-今22.1(△3.8)

宮城県 ：注意発表Lv《↓》先31.8-今28.2(▼-3.6)

秋田県 ：警報発表Lv【↑】先23.0-今33.6(△11)

山形県 ：警報発表Lv【↑】先26.2-今30.3(△4.1)

福島県 ：注意発表Lv〈…〉先26.2-今25.8(▼-0.4)

茨城県 ：注意発表Lv〈…〉先19.7-今21.5(△1.8)

栃木県 ：注意発表Lv〈…〉先22.1-今25.7(△3.5)

群馬県 ：注意発表Lv〈…〉先14.1-今22.4(△8.3)

埼玉県 ：注意発表Lv〈…〉先29.6-今28.6(▼-1)

千葉県 ：注意発表Lv〈…〉先24.8-今27.0(△2.2)

東京都 ：注意発表Lv〈…〉先22.3-今23.2(△0.9)

神奈川県：注意発表Lv〈…〉先23.3-今22.4(▼-0.9)

新潟県 ：注意発表Lv〈…〉先24.5-今23.9(▼-0.7)

富山県 ：注意発表Lv〈…〉先26.9-今20.6(▼-6.3)

石川県 ：注意発表Lv〈…〉先20.4-今25.0(△4.6)

福井県 ：注意発表Lv〈…〉先12.5-今19.7(△7.1)

山梨県 ：注意発表Lv〈…〉先15.7-今21.3(△5.6)

長野県 ：注意発表Lv〈…〉先26.6-今29.2(△2.6)

岐阜県 ：注意発表Lv〈…〉先16.6-今17.9(△1.3)

静岡県 ：注意発表Lv〈…〉先13.6-今17.6(△4.0)

愛知県 ：注意発表Lv〈…〉先27.6-今29.9(△2.4)

三重県 ：注意発表Lv〈…〉先20.5-今26.0(△5.5)

滋賀県 ：注意発表Lv〈…〉先18.7-今19.4(△0.7)

京都府 ：注意発表Lv〈…〉先17.2-今19.6(△2.4)

大阪府 ：注意発表Lv〈…〉先13.7-今17.7(△4.0)

兵庫県 ：注意発表Lv〈…〉先16.3-今22.5(△6.3)

奈良県 ：注意発表Lv〈…〉先12.4-今14.8(△2.4)

和歌山県：注意発表Lv【↑】先7.22-今11.0(△3.8)

鳥取県 ：注意発表Lv〈…〉先18.0-今27.6(△9.6)

島根県 ：注意発表Lv〈…〉先22.2-今23.0(△0.7)

岡山県 ：注意発表Lv〈…〉先13.2-今23.4(△10)

広島県 ：注意発表Lv〈…〉先22.7-今19.4(▼-3.3)

山口県 ：警報発表Lv〈…〉先41.5-今38.4(▼-3.1)

徳島県 ：注意発表Lv〈…〉先15.5-今16.3(△0.7)

香川県 ：注意発表Lv〈…〉先11.6-今16.3(△4.6)

愛媛県 ：注意発表Lv〈…〉先12.0-今19.6(△7.6)

高知県 ：注意発表Lv〈…〉先10.7-今15.7(△5.1)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先21.7-今23.6(△1.8)

佐賀県 ：注意発表Lv〈…〉先16.1-今24.1(△8.0)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先17.1-今20.5(△3.4)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先25.8-今26.0(△0.2)

大分県 ：警報発表Lv【↑】先28.9-今30.8(△1.9)

宮崎県 ：注意発表Lv〈…〉先19.2-今25.0(△5.8)

鹿児島県：注意発表Lv〈…〉先23.6-今26.0(△2.3)

沖縄県 ：注意発表Lv【↑】先7.36-今11.2(△3.8)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html