【サンモリッツ（スイス）共同】原則15～18歳が対象の第3回冬季ユース五輪第4日は12日、スイスのサンモリッツなどで行われ、スピードスケート男子500メートルの山本悠乃（北海道・白樺学園高）が36秒42で金メダルを獲得した。今大会日本選手団第1号。蟻戸一永（北海道・白樺学園高）は13位だった。

女子500メートルの吉田雪乃（岩手・盛岡工高）は41秒16で銅メダルとなり、高橋侑花（山形中央高）は10位。