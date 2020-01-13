気象庁によると、14日04:53頃、茨城県南部を震源とするM5.0の地震があり、茨城県筑西市・小美玉市、栃木県宇都宮市・下野市、群馬県板倉町、埼玉県加須市・春日部市・久喜市・宮代町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：1月14日04:53頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.0(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部

・震度3 ：福島県中通り、栃木県北部、千葉県北西部、東京都23区、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：筑西市、小美玉市

・栃木県 ：宇都宮市、下野市

・群馬県 ：板倉町

・埼玉県 ：加須市、春日部市、久喜市、宮代町

【震度3】

・茨城県 ：水戸市、土浦市、茨城古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、つくば市、常陸大宮市、那珂市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、つくばみらい市、城里町、大子町、八千代町、境町

・栃木県 ：足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市、栃木さくら市、上三川町、益子町、茂木町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町

・群馬県 ：前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、みどり市、群馬明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

・埼玉県 ：さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま中央区、さいたま浦和区、さいたま南区、さいたま緑区、さいたま岩槻区、熊谷市、川口市、行田市、本庄市、羽生市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、白岡市、川島町、杉戸町

・福島県 ：白河市

・千葉県 ：野田市、鎌ケ谷市

・東京都 ：東京文京区、東京中野区、東京杉並区、東京板橋区

・神奈川県：横浜中区、横浜港北区