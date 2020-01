歴史上数々の大番狂わせが生まれてきたFAカップは、ミッドウィークに3回戦の再試合を迎える。トッテナム・ホットスパーやマンチェスター・ユナイテッドはジャイアントキリングの餌食となってしまうのか。

トッテナム・ホットスパー vs ミドルスブラ

多くのケガ人を抱えターンオーバーの余裕もないトッテナム。週末のリバプール戦からほとんどの選手が招集リスト入りする中、ほぼフル稼働中のトビー・アルデルワイレルドだけ完全休養となった。またトッテナムはミドルスブラとの公式戦9戦無敗中だが、2003戦12月のリーグカップ準々決勝ではPK戦で敗れている。

マンチェスター・ユナイテッド vs ウォルバーハンプトン

主力選手を休ませたいオーレ・グンナー・スールシャール監督は、ルーク・ショーとアシェリー・ヤング、さらにマーカス・ラッシュフォードの欠場を示唆。ただユナイテッドはウルヴスに苦手意識があり、2012年3月に5-0で勝利してから公式戦5試合白星なし(3分2敗)。昨シーズンのFAカップもウルブスに辛酸を舐めている。

FAカップ3回戦再試合カードは以下の通り

ニューカッスル・ユナイテッド vs ロッチデール

シュルーズベリー vs ブリストル・シティ

ブリストル・R vs コベントリー

ブラックプール vs レディング

トランメア・ローヴァーズ vs ワトフォード

カーライル vs カーディフ・シティ