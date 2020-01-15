1月15日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは13県、注意発表レベルは32県、警報発表レベルは2県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は13.9（先週比マイナス9.3ポイント）でした。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは秋田県（45.2：警報発表レベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2020年第1週 12月30日～1月5日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2020-csv//1influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv//52influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週2県(先週4県)

注意発表Lv：今週32県(先週43県)

流行入りLv：今週13県(先週0県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)6県／減少(▼)41県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv〈…〉先23.2-今13.9(▼-9.3)

北海道 ：注意発表Lv〈…〉先24.8-今18.1(▼-6.7)

青森県 ：注意発表Lv〈…〉先17.8-今15.6(▼-2.2)

岩手県 ：注意発表Lv〈…〉先22.1-今14.6(▼-7.4)

宮城県 ：流行入りLv《↓》先28.2-今8.61(▼-20)

秋田県 ：警報発表Lv〈…〉先33.6-今45.2(△12)

山形県 ：流行入りLv《↓》先30.3-今9.32(▼-21)

福島県 ：注意発表Lv〈…〉先25.8-今22.9(▼-2.9)

茨城県 ：注意発表Lv〈…〉先21.5-今25.0(△3.5)

栃木県 ：流行入りLv《↓》先25.7-今9.26(▼-16)

群馬県 ：注意発表Lv〈…〉先22.4-今16.7(▼-5.7)

埼玉県 ：注意発表Lv〈…〉先28.6-今12.2(▼-16)

千葉県 ：流行入りLv《↓》先27.0-今8.96(▼-18)

東京都 ：流行入りLv《↓》先23.2-今5.73(▼-17)

神奈川県：流行入りLv《↓》先22.4-今4.56(▼-18)

新潟県 ：流行入りLv《↓》先23.9-今8.67(▼-15)

富山県 ：流行入りLv《↓》先20.6-今4.54(▼-16)

石川県 ：注意発表Lv〈…〉先25.0-今14.1(▼-11)

福井県 ：注意発表Lv〈…〉先19.7-今16.7(▼-3.0)

山梨県 ：流行入りLv《↓》先21.3-今7.27(▼-14)

長野県 ：注意発表Lv〈…〉先29.2-今22.8(▼-6.4)

岐阜県 ：警報発表Lv【↑】先17.9-今40.8(△23)

静岡県 ：注意発表Lv〈…〉先17.6-今10.1(▼-7.5)

愛知県 ：注意発表Lv〈…〉先29.9-今23.1(▼-6.9)

三重県 ：注意発表Lv〈…〉先26.0-今12.3(▼-14)

滋賀県 ：注意発表Lv〈…〉先19.4-今24.7(△5.3)

京都府 ：注意発表Lv〈…〉先19.6-今13.2(▼-6.4)

大阪府 ：注意発表Lv〈…〉先17.7-今11.1(▼-6.5)

兵庫県 ：流行入りLv《↓》先22.5-今8.66(▼-14)

奈良県 ：流行入りLv《↓》先14.8-今3.00(▼-12)

和歌山県：流行入りLv《↓》先11.0-今4.73(▼-6.3)

鳥取県 ：注意発表Lv〈…〉先27.6-今26.3(▼-1.3)

島根県 ：注意発表Lv〈…〉先23.0-今22.9(▼-0.05)

岡山県 ：注意発表Lv〈…〉先23.4-今15.2(▼-8.2)

広島県 ：注意発表Lv〈…〉先19.4-今12.2(▼-7.2)

山口県 ：注意発表Lv《↓》先38.4-今10.4(▼-28)

徳島県 ：流行入りLv《↓》先16.3-今8.35(▼-7.9)

香川県 ：注意発表Lv〈…〉先16.3-今14.1(▼-2.1)

愛媛県 ：注意発表Lv〈…〉先19.6-今12.7(▼-6.9)

高知県 ：注意発表Lv〈…〉先15.7-今19.6(△3.8)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先23.6-今15.2(▼-8.3)

佐賀県 ：注意発表Lv〈…〉先24.1-今15.7(▼-8.4)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先20.5-今17.6(▼-2.9)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先26.0-今13.8(▼-12)

大分県 ：注意発表Lv《↓》先30.8-今20.2(▼-11)

宮崎県 ：注意発表Lv〈…〉先25.0-今17.0(▼-8.0)

鹿児島県：注意発表Lv〈…〉先26.0-今13.0(▼-13)

沖縄県 ：注意発表Lv〈…〉先11.2-今22.8(△12)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html